Conform Salvați Copiii și CNAS, sistemul sanitar ar trebui să suplimenteze numărul specialiștilor cu 1.473 de persoane pentru a asigura un nivel minim de acoperire, relatează Economica.net.

Tabloul asistenței medicale rurale este unul critic: 335 de localități nu au un medic stabil, fiind dependente de puncte de lucru ocazionale, în timp ce 175 de comunități sunt complet private de servicii de medicină de familie. În restul țării, numărul medicilor este mult sub cel necesar raportat la densitatea populației.

Datele indică o stagnare alarmantă a sistemului sanitar rural: situația de la finalul anului 2025 este aproape identică cu cea din 2024. Deși numărul localităților complet neacoperite a scăzut nesemnificativ (de la 181 la 175), deficitul rămâne sistemic, cu peste 1.000 de localități care nu pot asigura asistența medicală de bază.

Gindrovel Dumitra, vicepreședintele Societății Naționale de Medicina Familiei, solicită crearea unui masterplan guvernamental pentru a atrage tinerii medici către sate. Acesta avertizează că locul de reședință nu ar trebui să fie un motiv de discriminare și cere investiții masive, stimulente financiare și deduceri fiscale pentru a garanta dreptul fundamental la sănătate și în mediul rural.

Acesta pledează pentru eliminarea disparităților dintre urban și rural prin implementarea unor strategii de susținere financiară și logistică, asigurând astfel respectarea dreptului constituțional la sănătate pentru toți cetățenii.

Un stil de viață sănătos rămâne, pentru mulți români, o adevărată problemă. Costurile percepute, accesul inegal la servicii medicale și lipsa motivației constante continuă să frâneze schimbarea.



