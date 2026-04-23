După 11 ani de căutări și speranțe, familia și-a regăsit pisica pierdută, Perla. Vestea a venit sub forma unui apel neașteptat din partea unui adăpost pentru animale din Hanovra, după ce pisica a fost identificată cu ajutorul microcipului.

În 2015, Perla, o pisică de 7 ani la acea vreme, a dispărut în timpul unei opriri pe autostrada A2, în drum spre Polonia.

„Era agitată în cutia de transport, așa că am decis să facem o pauză. Am legat lesa de cușcă, dar la un moment dat, s-a speriat de un zgomot puternic, a tras de lesă și a fugit”, a povestit proprietara, 50 de ani.

Cu lesa roșie încă prinsă de gât, Perla a dispărut la 120 de kilometri de casă. Familia a petrecut ore întregi căutând-o, însă fără succes.

Am pierdut speranța că o vom mai găsi, dar undeva în sufletul meu am simțit că e încă în viață.

Copiii ei, care la momentul dispariției aveau doar 2 și 4 ani, au păstrat amintiri vii despre micuța felină. „Au fost atât de fericiți să o revadă și să o mângâie din nou”, a adăugat ea.

În aprilie 2026, Perla a fost găsită de o voluntară la o hrănitoare pentru pisici și dusă la un adăpost din Hanovra. Microcipul instalat de familia ei a permis identificarea rapidă.

„Am fost fără cuvinte când am primit acel telefon. Era greu de crezut, dar cumva am fost mereu conectați cu ea. O numim magie de pisică”, a declarat proprietara.

Acum, la 18 ani, vârsta echivalentă a 90 de ani umani, Perla se reacomodează treptat cu familia ei. Încă tresare la zgomote puternice, dar începe să se simtă din nou acasă.

