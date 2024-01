Imaginile arată un soldat israelian care privește cum unul dintre camarazii săi îi ordonă palestinianului din tabăra de refugiați Fawwar să se întindă cu fața la pământ.

Soldatul îl lovește apoi pe palestinian de mai multe ori pentru a-l determina să își depărteze picioarele și brațele.

״ביקור נימוסין״ של חיילי כיבוש בתחנת דלק במחנה פאוואר אצל מתדלק פלסטיני.



„زيارة” احتلالية لعامل فلسطيني في محطة وقود في مخيم الفوار.



A courtesy visit was made by occupation soldiers at a gas station in the West Bank, specifically at Fawar camp, to a Palestinian employee… pic.twitter.com/BHUEDWPiV9