Francezii au reputaţia de a fi murdari şi se pare că nu pot scăpa de această imagine: ”Numai 76% procedează la o toaletă completă în fiecare zi”, arată studiul realizat la comanda companiei Diogene France, specializată în curăţarea de locuinţe insalubre.

Dacă în cazul femeilor procentul este de 81%, în rândul bărbaţilor este de doar 71%, cei mai neglijenţi fiind şomerii (60%), locuitorii din mediul rural (59%) şi cei de peste 65 de ani (57%).

Pe de altă parte, numai 25% dintre respondenţi au afirmat că se spală pe mâini după ce şi-au suflat nasul, o dovadă a ”ignorării regulilor sanitare de bază, în pofida mesajelor de sănătate publică şi a contextului viral care domneşte acum”, în contextul epidemiei de coronavirus, comentează autorii sondajului.

Spălarea mâinilor este mai frecventă, chiar dacă nici pe departe sistematică, după folosirea transportului în comun (37%) sau a toaletelor (71%).

În fine, 94% dintre femei îşi schimbă lenjeria intimă în fiecare zi, cu mult mai multe decât în anii 1950, când acest procent era de doar 17%. În schimb, doar trei din patru bărbaţi au acest obicei.

Ancheta a fost realizată online între 31 ianuarie şi 3 februarie, pe un eşantion de 2.500 de persoane de 18 ani şi peste, pe baza metodei cotelor.

