Potrivit The Verge, modelul este disponibil la un preț de 229 de euro. Reon Pocket Pro Plus vine la pachet cu performanțe și design optimizate, făcându-l mai ușor de purtat discret sub diverse tipuri de cămăși.

În loc să utilizeze un jet de aer, ca dispozitivele similare Dyson HushJet Mini Cool, acest model folosește o placă metalică răcită care intră în contact direct cu pielea.

Diferențe față de varianta de anul trecut

Față de varianta din 2025, temperatura suprafeței plăcii a fost redusă cu încă două grade Celsius, iar algoritmul de răcire „evoluat” promite o îmbunătățire de 20% în performanță.

Aerul condiționat portabil de la Sony promite să te răcorească în cele mai călduroase zile. Foto: Sony

„Brațele flexibile actualizate ale dispozitivului permit o fixare mai sigură pe corp”, explică și Sony, citată de sursa menționată anterior.

Sistem de răcire reproiectat

În plus, sistemul de ventilare al Reon Pocket Pro Plus a fost reproiectat, oferind posibilitatea extinderii și ajustării unghiului de evacuare a aerului cald, util chiar și atunci când porți cămăși cu guler înalt.

În plus, un accesoriu nou, denumit Reon Pocket Tag 2, completează pachetul. Acesta este cu 18% mai mic decât versiunea precedentă și vine cu un design care permite agățarea sa de bretele, pentru măsurători mai precise ale temperaturii și umidității.