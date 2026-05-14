De la probleme de sănătate la întârzieri sau pierderi de bagaje, există numeroase motive pentru care o experiență plăcută se poate transforma într-o sursă de stres. De aceea, asigurarea de călătorie nu trebuie privită ca un detaliu opțional, ci ca o măsură de protecție esențială.

Ce este asigurarea de călătorie?

Asigurarea de călătorie este o poliță care îți oferă protecție financiară pe durata călătoriilor, fie ele în țară sau în afara granițelor.

În funcție de pachetul ales, aceasta acoperă o gamă variată de riscuri ce pot apărea pe parcursul vacanței.

Printre cele mai frecvente acoperiri se numără:

cheltuieli medicale de urgență;

transport medical sau repatriere;

pierderea sau deteriorarea bagajelor;

anularea sau întreruperea călătoriei;

întârzieri ale zborurilor.

Fiecare poliță are specificul său, astfel că alegerea trebuie să fie adaptată tipului de vacanță pe care îl planifici.

De ce cardul european de sănătate nu este suficient?

Mulți turiști cred că deținerea unui card european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) este suficientă pentru călătoriile în Uniunea Europeană. În realitate, acest card are limite semnificative.

Acesta acoperă doar serviciile medicale oferite de sistemul public de sănătate din țara respectivă. Asta înseamnă că:

costurile la clinicile private nu sunt incluse;

nu acoperă repatrierea medicală;

nu include alte riscuri, cum ar fi pierderea bagajelor sau anularea călătoriei.

În plus, în unele cazuri, va trebui să plătești inițial serviciile și să ceri ulterior rambursarea. Asigurarea de călătorie elimină aceste lacune, oferindu-ți un nivel mai mare de siguranță.

Când îți poate salva vacanța o asigurare de călătorie?

Oricât de bine ar fi planificată o vacanță, problemele pot apărea când te aștepți mai puțin.

Problemele de sănătate sunt printre cele mai comune situații. O intoxicație alimentară, o entorsă sau o reacție alergică pot necesita intervenție medicală.

În unele țări, costurile pentru îngrijiri medicale sunt extrem de ridicate, iar fără asigurare, vei fi nevoit să le suporți din buzunarul propriu.

O altă problemă des întâlnită este pierderea sau întârzierea bagajelor. Dacă ajungi la destinație fără lucrurile personale, va trebui să faci cheltuieli neprevăzute pentru strictul necesar, iar asigurarea poate acoperi aceste costuri.

De asemenea, anularea sau întârzierea zborurilor îți poate da peste cap întreaga vacanță. În funcție de poliță, poți primi compensații pentru cheltuielile suplimentare.

Cazul soților Rainbird: lecție pentru turiști

Cazul soților Debbie și Ardon Rainbird din Northallerton, North Yorkshire, este un exemplu grăitor. În timpul unei vacanțe în Sri Lanka, aceștia au rămas blocați timp de două săptămâni în plus, după ce zborul lor de întoarcere prin capitala Qatarului, Doha, a fost anulat din cauza izbucnirii conflictului din Iran.

Potrivit BBC, cei doi aveau o poliță de asigurare de călătorie anuală, dar aceasta nu acoperea pierderi legate de război, ceea ce i-a lăsat cu o pierdere de aproximativ 1.000 de lire sterline, chiar dacă operatorul de turism le-a plătit câteva nopți de cazare.

„Este frustrant pentru că ne planificasem bugetul pentru vacanță”, spune Debbie. „Dar am fost incredibil de norocoși comparativ cu alții”.

Acest exemplu atrage atenția asupra importanței citirii atente a poliței de asigurare și a achiziționării de opțiuni suplimentare, dacă este necesar. În plus, conform analiștilor Defaqto, numărul polițelor de asigurare de călătorie disponibile pentru regiunile afectate de conflicte, cum ar fi Orientul Mijlociu, a scăzut semnificativ.

Cele cinci criterii care trebuie verificate înainte de achiziția unei polițe de asigurare de călătorie

1. Ce este acoperit și ce nu?

Asigurarea devine nulă dacă călătorești într-o zonă pentru care Ministerul Afacerilor Externe recomandă evitarea deplasărilor. De exemplu, în prezent, se recomandă evitarea călătoriilor în Iran.

„Este întotdeauna util să verifici detaliile poliței sau să discuți cu furnizorul, deoarece polița poate include acoperire pentru perturbări de călătorie legate de tulburări civile sau închideri ale spațiului aerian”, declară Anna-Marie Duthie, expertă în asigurări de călătorie la Defaqto, citată de BBC.

2. Ce se întâmplă dacă o criză de combustibil afectează zborurile?

În cazul unor anulări cauzate de probleme operaționale, precum lipsa de combustibil pentru avioane, companiile aeriene sunt responsabile pentru oferirea unor zboruri alternative sau rambursarea costurilor, conform Asociației Asigurătorilor Britanici (ABI).

Totuși, dacă ai achiziționat biletele sau cazarea separat, asigurarea de călătorie poate acoperi unele costuri neutilizate, dar doar dacă polița include acoperire pentru anulare și cauza este prevăzută în contract.

3. Asigurarea continuă să funcționeze dacă schimbi destinația?

Dacă decizi să schimbi destinația, de exemplu din Europa în SUA, trebuie să informezi asigurătorul. Această schimbare ar putea implica un cost suplimentar.

4. Ce se întâmplă dacă renunți la planurile de vacanță?

Dacă destinația aleasă devine nesigură, conform avertismentelor MAE, poți să nu călătorești și să ceri despăgubiri prin asigurare. Totuși, dacă decizia de a nu mai pleca îți aparține, fără o recomandare oficială care să interzică deplasările, asigurarea nu va acoperi costurile.

În acest caz, poți contacta agentul de turism pentru a încerca schimbarea destinației sau a datelor, dar asta ar putea implica costuri suplimentare.

5. Când ar trebui cumpără polița de asigurare?

Conform experților asiguratori, este recomandat să achiziționezi asigurarea de călătorie imediat ce rezervi vacanța. În acest fel, vei fi acoperit dacă trebuie să anulezi călătoria, de exemplu, din motive de sănătate.

Majoritatea polițelor nu sunt valabile dacă le achiziționezi după ce ai plecat în vacanță sau dacă situația care duce la o posibilă revendicare era deja cunoscută înainte de achiziție.

Asigurarea de călătorie nu este doar un cost suplimentar, ci o investiție care îți oferă liniștea necesară pentru a te bucura pe deplin de vacanță, știind că orice problemă poate fi gestionată rapid și eficient.