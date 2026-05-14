Deea Maxer și Constantin Cataramă s-au căsătorit în mare secret

Deea Maxer traversează una dintre cele mai fericite perioade din viața sa. Bruneta și Constantin Cataramă s-au căsătorit civil în urmă cu doar câteva zile, iar evenimentul a fost organizat departe de ochii publicului.

Cei doi au ales să păstreze discreția în jurul marelui moment, astfel că vestea căsătoriei a surprins pe multă lume. După ceremonie, vedeta a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini de la cununia civilă, în care apare vizibil emoționată și împlinită.

În fotografii, Deea Maxer și Constantin Cataramă apar alături de familie și de persoanele apropiate care le-au fost alături într-unul dintre cele mai importante momente din viața lor.

Mesajul transmis de Deea Maxer după cununia civilă

Vedeta a publicat și un mesaj despre iubire și puterea de a merge mai departe după experiențe dificile. Deea Maxer a mărturisit că este recunoscătoare pentru noul început din viața ei și pentru relația pe care o trăiește acum.

„Ne-am întrebat ce să scriem ca descriere la aceste poze… Vrem să vă transmitem că în viață, chiar dacă trecem prin greutăți, momente dificile sau relații nepotrivite, este important să dai șansă unor noi începuturi, pentru că ele pot fi așa cum ai visat! Familia Cataramă 🤍 Mulțumim nașilor pentru iubire, susținere și ghidare”, a declarat Deea Maxer, pe Instagram.

Vedeta a vorbit în repetate rânduri despre faptul că și-a dorit să își reconstruiască viața după divorțul de Dinu Maxer și că nu și-a pierdut încrederea în dragoste.

Prima vacanță ca soț și soție

La scurt timp după cununia civilă, Deea Maxer și Constantin Cataramă au plecat într-o vacanță romantică în Grecia.

Cei doi au ales Creta pentru prima escapadă în calitate de soț și soție și s-au cazat într-un resort de lux. Vedeta a publicat deja mai multe imagini din vacanță, impresionată de peisajele și atmosfera din destinația aleasă.

Potrivit declarațiilor făcute de aceasta, vacanța fusese rezervată înainte de organizarea cununiei civile, însă planurile s-au potrivit perfect cu noul capitol din viața lor.

Deea Maxer, din nou fericită după divorț

După despărțirea de Dinu Maxer, Deea Maxer a vorbit deschis despre schimbările din viața sa și despre perioada dificilă prin care a trecut. Relația cu Constantin Cataramă a reprezentat pentru ea un nou început, iar vedeta pare mai relaxată și mai împlinită ca niciodată.

Imaginile de la cununia civilă și mesajele publicate în ultimele zile arată cât de important este acest moment pentru brunetă, care trăiește acum una dintre cele mai speciale perioade din viața sa.