„Am început cu semestre în 1998. Nu ştiu dacă este o coincidenţă sau nu, dar din 1998, calitatea sistemului de învăţământ a scăzut şi a scăzut continuu, din păcate. Tot de atunci, am avut o rată de promovare mică la examenele naţionale. Tot de atunci a început să crească puternic şi abandonul şcolar. Nu ştiu dacă e o simplă coincidenţă, repet, aştept analiza făcută de specialişti”, a afirmat Sorin Cîmpeanu.

Ministrul Educației a precizat că o decizie în acest sens încă nu a fost luată și că aşteaptă punctul de vedere al specialiştilor.

„Sigură este propunerea Ministerului Educaţiei. Am spus că vom avea un proces de consultare şi de dezbatere bazat pe ceea ce aştept să primesc de la Institutul de Ştiinţele Educaţiei, de la experţi în ştiinţele educaţiei cu privire la modalităţile în care putem îmbina această formă care se pliază perfect peste pedagogia modernă, module de învăţare, de 6-8 săptămâni, în alternanţă cu săptămâni de repaus, care schimbarea de formă trebuie să fie dublată de o schimbare de fond”, a adăugat Câmpeanu.

„Sunt câteva soluții pe care deja le-am identificat, avem nevoie și de alte soluții care să vină în paralel cu această formă de organizare, care, având cinci vacanțe, din care trei sunt poziționate foarte clar, este vorba de vacanța sărbătorilor de iarnă, de sărbătorile pascale și de vacanța de vară, intercalate cu o săptămână de vacanță în octombrie pentru toți elevii și o săptămână în februarie, pentru toți elevii. Deci, iată, 5 vacanțe”, a mai spus ministrul.

Potrivit demnitarului, cele trei trimestre ar putea să cuprindă și „Săptămâna altfel” și „Săptămâna verde”, perioade în care elevii „ies dintre pereţii şcolii şi se dedică unor altfel de activităţi”.

„În luna martie trebuie să avem o decizie, dar decizia va fi puternic fundamentată”, a subliniat Sorin Cîmpeanu.

Acesta a explicat că alternanţa între modulele de învăţare de 6-7-8 săptămâni şi perioada de repaus este unul dintre principalele argumente pentru revenirea la trimestre.

„În al doilea rând este vorba de o pliere pe realităţile existente la nivelul calendarului. Am putea să avem o vacanţă de 17-18 zile în iarnă, anul ăsta elevii au avut o vacanţă mai scurtă decât ar fi meritat, în iarnă, din cauze ce vin din trecutul generat de criza sanitară. Am putea avea o vacanţă de 12 zile care să cuprindă şi sărbătorile Pascale catolice şi sărbătorile ortodoxe. Am putea, de asemenea, să avem şi vacanţa din februarie şi vacanţa din octombrie. O modalitate de evaluare care să ne permită evaluarea pierderilor suferite pe parcursul acestei perioade de criză, care să ne permită să vedem progresul elevilor o evaluare nu numai sumativă, ci şi formativă, este absolut necesară”, a mai explicat oficialul guvernamental.

Ministrul Educației a dat de înțeles, săptămâna trecută, într-o emisiune la TVR, că structura anului școlar viitor ar putea reveni la trimestre. „Semestrul sau trimestrul sau «secțiunea» denumită generic, așa cum am spus, se încheie pe 22 decembrie”, a afirmat Cîmpeanu, vorbind pentru a doua oară în mai puțin de un an despre „trimestre”, potrivit edupedu.ro.

Dacă s-ar schimba, organizarea pe trimestre ar înlocui semestrele după 24 de ani de funcționare în România. Structura semestrială a fost introdusă în 1998 de către ministrul de atunci al Educației, Andrei Marga.

Pe 13 aprilie 2021, într-o conferință de presă, ministrul Cîmpeanu spunea că nu a înțeles niciodată trecerea la semestre. „Eu personal nu am înțeles niciodată trecerea la semestre, nu spun că e rea, nu am înțeles-o eu, nu am înțeles ce avantaje are renunțarea la evaluări, în loc de trei, să ai două”, a afirmat Cîmpeanu.

Ministrul preciza atunci că va lansa această propune „ca temă de gândire” momentan. „Ea (propunerea de revenire la trimestre, n.r.) va fi lansată și public în dezbatere cel mai târziu în această toamnă. Eu voi asculta cu mare atenție argumentele experților în științele educației”, mai spunea Cîmpeanu.

