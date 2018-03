Un consilier general a ajuns model într-o revistă pentru femei. Sorin Mărgărit, consilier PNL în Consiliul General al Municipiului București, a apărut recent într-un pictorial din revista Avantaje.

Alături de Iulia Gorneanu, consilierul a făcut o ședință foto în contextul Centenarului. Fotografiile au fost realizate în două locuri speciale din București – Muzeul Național Cotroceni și Ateneul Român.

Sorin Mărgărit e pasionat de fotografie și de istorie. “Cam de 20 de ani tot adun frânturi de timp, iar azi am ajuns să am mii de fotografii, cu oameni simpli care nu au rămas în conștiința publică, dar fără de care nu s-ar fi construit nimic”, spune consilierul PNL.

În urmă cu 6 ani, Sorin s-a înscris în Asociația Tradiția Militară. “Atunci am descoperit o metodă interesantă de a retrăi istoria: Reenactment. Reconstituirile istorico-militare reprezintă oarecum o noutate pentru români. Multora li se pare incredibil că există voluntari care se îmbracă în uniforme militare de epocă, făcute din fonduri proprii și urmează un regim strict de instrucție pentru a participa, din pasiune, la lecții de istorie oferite publicului larg, la diferite evenimente comemorative”, ne-a mai declarat consilierul general.

În cadrul Asociației Tradiția Militară sunt înscriși aproximativ 40 de membri din toată țara, de toate vârstele și condițiile sociale: istorici, arhitecți, medici și foste cadre militare. Comandantul Mircea Stoica, președintele asociației, este cel care are grijă ca instrucția să se facă în fiecare weekend și respectând reguli stricte. Fiecare epocă militară are regulamentul ei, comenzile ei specifice. Dar și costumele celor din asociație sunt făcute respectând cele mai mici detalii. Un membru al asociației este croitor de meserie. Croitor care face doar uniforme militare. El le-a făcut și colegilor săi ținute exact ca cele purtate de-a lungul timpului de soldații români.

“Avem câteva costume de bază și, în funcție de arma pe care o reconstituim, schimbăm accesoriile. Avem vreo 20 de unități ale armatei române, pe care le reconstituim. Avem ținute napoleoniene, ținute din perioada Cuza, din Războiul de Independență, din Primul Război Mondial și Al Doilea Război Mondial. Fiecare din ținutele de bază se accesorizează și le diversificăm”, a mai precizat Sorin Mărgărit

Slovaci îmbrăcați în uniformele armatei române

Cele mai spectaculoase evenimente la care Sorin Mărgărit a participat alături de colegii săi din asociație s-au desfășurat în străinătate. Acolo, legislația permite folosirea materialelor pirotehnice și explozive.

“La Odessa a fost un megaspectacol. Am participat la reconstituirea bătăliei de la Odessa, în 2013, și tot orașul se uita la noi. Eram câteva sute de soldați, cu mitraliere, explozibil și alte efecte spectaculoase. În Slovacia, în 2014, am folosit avioane de epocă. Interesant este că în Slovacia există un grup care reconstituie Armata română. Sunt vreo 20 de slovaci, nu știu o boabă de română, dar poartă uniformele Armatei române. Ei reconstituie Regimentul 92 de Infanterie Decebal și respectă întru totul regulamentul și uniformele românilor de la acea vreme. De câte ori fac reconstituiri de bătălii din Al Doilea Război Mondial, ei participă îmbrăcați în uniformele Armatei române. Pentru slovaci, Armata română este armată eliberatoare în Al Doilea Război mondial. Noi am fost primiți extraordinar de către slovaci”, ne-a mai povestit Sorin Mărgărit.

În 2014, Sorin Mărgărit și câțiva colegi de-ai lui din asociație au fost invitați de către Președinția Franței la comemorarea începerii Primului Război Mondial, la parada militară de pe Champs Elysees, de ziua Franței. I-au prezentat onorul chiar președintelui de atunci, François Hollande.

A mărșăluit 60 de kilometri în uniformă de epocă

Sorin Mărgărit și câțiva dintre colegii lui din asociație au participat la reconstituirea Bătăliei de la Plevna, de la Turtucaia, au zburat cu Hercules și cu Spartan și au participat la Marșul Comemorativ de la Cotul Donului, unde au mărșăluit forțat 60 de kilometri în echipament de epocă.

“Cel mai important pentru noi este participarea la parada militară de 1 Decembrie, când mărșăluim pe sub Arcul de Triumf”, a mai spus Sorin Mărgărit.

Ședința foto pe care Sorin Mărgărit și Iulia Gorneanu, director artistic al Galeriei Galateca, au făcut-o pentru revista Avantaje a fost un prilej în plus de a aduce un omagiu românilor fără de care Unirea nu ar fi fost posibilă.

FOTO: Revista AVANTAJE, martie 2018

