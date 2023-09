Peste 150 de persoane au fost implicate în eforturile de salvare a speologului în vârstă de 40 de ani, care a început să sufere de hemoragie gastrointestinală pe 2 septembrie, în timp ce se afla la o adâncime de 1.040 de metri, într-o misiune internațională de explorare în peștera din munții Taurus din provincia Mersin.

„Dickey a fost scos de la ultima ieșire din peșteră. Astfel, partea de salvare din peșteră a operațiunii s-a încheiat cu succes. Îi felicităm pe toți cei care au contribuit!”, a anunțat TUMAF pe platforma de socială X.

Mark Dickey a fost scos din peșteră marți, la ora locală 0.37 (aceeași oră în România – n.r.), au mai precizat reprezentanții TUMAF.

Salvatori din Turcia, Croația, Italia și alte țări au lucrat timp de nouă zile pentru a-l salva pe speolog din a treia cea mai adâncă peșteră din Turcia. Organizatorii operațiunii spun că a fost una dintre cele mai mari și mai complicate salvări subterane organizate vreodată.

Speologul a declarat că a crezut că nu va supraviețui acestei încercări după ce starea sa s-a înrăutățit.

„Singurul sentiment pe care cred că îl am este această curbă de «Voi trăi?». (…) Apoi am început să vomit sânge (…) Apoi, conștiința mea a început să devină mai greu de stăpânit și am ajuns la un punct în care am spus: «Nu voi trăi»”, a declarat Dickey.

Speologul era colider al unei echipe care trebuia să cartografieze un nou pasaj în peșteră, când a început să sufere de hemoragie gastrointestinală. Starea lui s-a îmbunătățit după ce i-a fost făcută o transfuzie de sânge. A fost apoi legat de o targă și a fost transportat încet afară, operațiune care a presupus trecerea prin tuneluri înguste de stâncă. În punctele cele mai înguste a fost nevoie de folosirea de explozibili, a relatat postul american CBS.

Logodnica lui Dickey, Jessica Van Ord, a fost prezentă și ea, rămânând în peșteră cu speologul cât timp acesta nu se simțea bine.

Originar din New Jersey, Mark Dickey are o experiență în speologie de peste 20 de ani.

