Spovedania fostului director ABA Siret privind numirile politice în cadrul Apelor Române

Pe 31 ianuarie 2022, Tribunalul Bacău a validat condamnarea fostului director al ABA Siret, Răzvan Găină, la doi ani, șapte luni și zece zile închisoare cu suspendare sub supraveghere, acesta fiind găsit vinovat pentru abuz în serviciu.

Condamnarea lui Găină vine după ce acesta a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA. Fostul director ABA Siret a ales să colaboreze cu anchetatorii, recunoscând că numirile în funcții în cadrul Apelor Române, dar și al altor instituții, se realizau politic, pe principiul „vin ai noștri, pleacă-ai voștri”. Experiența în domeniu sau vechimea în muncă nu conta, ci susținerea politică.

Răzvan Găină a fost pus sub acuzare după ce a executat două numiri politice în structurile Apelor Române din Neamț și Pașcani. Doi liberali au ajuns șefi la Serviciul de Gospodărire a Apelor (SGA) Neamț, respectiv la Sistemul Hidrotehnic Independent (SHI) Pașcani, deși nu aveau nicio legătură cu domeniul, potrivit motivării prin care judecătorii au validat condamnarea.

Răzvan Găină, fost director al Administrației Bazinale de Apă (ABA) Siret

Sesizarea anonimă

Ancheta a fost declanșată după ce, la începutul lunii februarie 2021, o reclamație anonimă sesiza procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău că la conducerea Sistemului Hidrotehnic Independent (SHI) Pașcani din cadrul ABA Siret a fost numită o persoană care nu îndeplinea condițiile legale: Andrei Marius Rîznic, un fost șef de sală la un restaurant, fără nicio pregătire în domeniul apelor. Rîznic era la acea vreme vicepreședinte al filialei PNL Pașcani. Fiind sesizată o infracțiune de abuz în serviciu, dosarul a fost declinat la DNA.

În urma verificărilor efectuate de DNA, s-a constatat că în anul 2020, directorii SGA Neamț și SHI Pașcani au fost angajați în sistem și numiți în funcțiile de conducere fără a se ține cont de cerințele necesare ocupării postului. Artificiul folosit pentru numirile în funcții: detașarea de la o instituție la alta.

Prima numire cu dedicație: consilier de secretar de stat, numit șef la SGA Neamț

Marius Mihai Nechita | Foto: ziarulatitudineadeneamt.ro

Potrivit DNA, prima numire în funcție a fost cea a directorului SGA Neamț, Marius Mihai Nechita. Pe 5 februarie 2020, acesta a fost numit consilier al secretarului de stat din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Gelu Puiu.

O săptămână mai târziu, conducerea ABA Siret a solicitat conducerii Administrației Naționale Apele Române (ANAR) detașarea lui Nechita pe un post de inginer în cadrul SGA Neamț. Acordul a fost obținut, astfel că pe 25 februarie, prin ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor, Marius Nechita a fost detașat la Neamț. În aceeași zi cu obținerea detașării, directorul ABA Siret a solicitat conducerii ANAR aprobarea numirii lui Nechita pe postul de director al SGA Neamț. „Temporar, până la organizarea concursului”, a invocat în documentul oficial șeful ABA Siret.

Răspunsul a sosit în aceeași zi, conducerea ANAR dându-și acordul pentru numirea lui Nechita la șefia SGA Neamț. Consilier județean din partea PNL, Nechita nu deținea nicio specializare în domeniul hidrotehnic. La acea vreme, SGA Neamț era condusă de unul dintre cei mai longevivi ingineri hidrotehniști din zona Moldovei, Ioan Păvăleanu, fost șef de promoție a Facultății de Hidrotehnică din cadrul Universității Gheorghe Asachi din Iași.

Conform documentelor înaintate de ABA Siret procurorilor DNA, în momentul angajării la SGA Neamț, Marius Nechita nu avea nicio pregătire profesională în domeniul apelor. Avea o vechime de patru ani ca inginer mecanic la o societate privată din Neamț. Timp de două mandate (2012-2016 și 2016-2020), fusese ales, pe listele PNL, consilier local, respectiv județean.

A doua numire: angajat la primărie, detașat după două zile la Apele Române

Andrei Marius Rîznic | Foto: Facebook

Andrei Marius Rîznic a fost detașat în cadrul SHI Pașcani de la Primăria Ciortești, unde edilul în funcție l-a numit, începând cu 6 aprilie 2020, administrator public al comunei. Rîznic nu avea nicio legătură cu comuna Ciortești, el locuind în celălalt capăt al județului, la Pașcani. La acea vreme era și vicepreședintele filialei PNL din Pașcani. La două zile după numirea în funcția de administrator al comunei Ciortești, pe 8 aprilie, Rîznic a solicitat detașarea la ABA Siret. Și-a motivat cererea prin „actuala situație din țară (pandemia de COVID-19)” și „distanța între domiciliu și actualul loc de muncă (115 km)”.

Cererea de detașare a fost aprobată de directorul ABA Siret, Răzvan Găină, chiar dacă Rîznic nu îndeplinea nici condițiile de studii și nici vechimea necesară – cel puțin 8 ani, din care 5 ani în domeniul gospodăririi apelor. Potrivit DNA, pentru a putea realiza detașarea lui Rîznic la SHI Pașcani, șeful ABA Siret a solicitat Administrației Naționale Apele Române schimbarea organigramei, prin transformarea unui post de inginer într-unul de economist, fără a justifica în vreun fel această solicitare. Rîznic deținea o diplomă în acest domeniu. Din 2007, când și-a finalizat studiile, și până finele anului 2019 avea acumulată o vechime totală în muncă de 4 ani, 5 luni și 19 zile pe funcții de „lucrător gestionar”, „consilier economist în economie generală” și „manager general”.

Odată cu detașarea în noul post, el a preluat și responsabilitatea de șef al Serviciului Hidrotehnic Independent Pașcani, cel care ocupa postul aflându-se în concediu medical.

În decembrie 2020, Rîznic și-a dat demisia din funcția de administrator al comunei Ciortești și, implicit, i-a încetat detașarea în cadrul ABA Siret. Doar pentru câteva zile. Pe 14 decembrie s-a angajat la Primăria Cristești, din județul Iași, iar două zile mai târziu a solicitat transferul în cadrul ABA Siret, în cadrul structurii Pașcani. Cererea i-a fost admisă și de această dată.

Audiat de procurori, șeful ABA Siret a recunoscut că numirea lui Marius Andrei Rîznic la Sistemul Hidrotehnic Independent Pașcani s-a făcut politic, și nu pe criterii profesionale.

„A fost vorba de numirea oamenilor noștri din partid”

Pus sub acuzare pentru abuz în serviciu, șeful ABA Siret, Răzvan Găină, a recunoscut acuzațiile. Le-a declarat procurorilor că principalul motiv de numire în funcție a celor doi directori l-a constituit apartenența politică la PNL.

„A fost vorba de numirea oamenilor noștri din partid în aceste funcții. Din câte știu eu, a fost o practică generalizată la nivelul întregului ANAR, precum și a altor instituții și autorități, în sensul îndepărtării oamenilor legați de fostul partid de guvernare și înlocuirea lor cu unii agreați de către noul partid”, a declarat Răzvan Găină la audieri.

El a recunoscut că și propria numire în funcția de director al ABA Siret s-a făcut pe criterii politice. Despre Rîznic și Nechita știa că sunt membri PNL.

Audiată ca martor, actuala șefă a ABA Siret, Irina Lucavețchi, la acea vreme director tehnic al instituției, a confirmat că numirile politice în funcțiile de conducere erau o practică veche. Că așa se întâmpla încă din anii ‘90, la fiecare schimbare de guvern.

Directorul, schimbat din funcție fără motiv, după o carieră în domeniul apelor: „Am obosit”

Ioan Păvăleanu mai avea câteva luni până la pensie, când i s-a cerut schimbarea din funcție. Acesta a și fost motivul pentru care s-a resemnat.

„La sfârșitul lunii februarie 2020, nu țin minte data exactă, am fost chemat la ABA Siret de către directorul Găină, la o discuție. Pe parcursul discuției, domnul Găină mi-a spus că voi fi trecut pe postul de inginer-șef la SGA Neamț, din cauza unor presiuni care se fac asupra sa. Dumnealui a precizat că nu își dorește această situație, respectiv să fiu trecut pe alt post, dar că nu are ce face. Eu nu am întrebat și nici dumnealui nu mi-a spus în ce constau presiunile. I-am spus că nu mă împotrivesc, mai ales că erau aproximativ nouă luni până când puteam să ies la pensie pentru limită de vârstă, că am obosit și chiar mă gândeam la o pensionare anticipată. Dumnealui a spus că nu este bine să plec, că sunt un om pe care se poate baza. Cu ocazia discuției, domnul Găină mi-a spus că în locul meu va fi director domnul Nechita. Până la acel moment nu știam cine este”, le-a declarat Ion Păvăleanu anchetatorilor.

Până atunci, Păvăleanu nu se gândise la pensionare, însă când a aflat că este o victimă a jocurilor politice, a ales să facă pasul în spate.

„A venit cu dedicație pe biroul de exploatare”

În cazul numirii directorului de la Sistemul Hidrotehnic Independent Pașcani, Găină susține că și-a anunțat superiorii că persoana propusă nu are studiile necesare.

„În cazul domnului Rîznic a apărut o problemă în momentul în care acesta a solicitat detașarea, întrucât la SHI Pașcani nu exista un post de economist. Am anunțat acest fapt la București și mi s-a indicat să schimb organigrama și să creez un astfel de post. Am făcut aceste demersuri astfel încât domnul Rîznic a fost detașat pe o funcție de economist. Din câte știu eu, s-a discutat la nivelul serviciului personal de la București pentru a se găsi soluția transformării unui post de inginer în economist. Aprobările au fost obținute tot de la București în acest sens”, a mai declarat fostul șef ABA.

Șef al SHI Pașcani înainte de schimbarea intempestivă, Petrică Dascălu le-a declarat procurorilor că atât el, cât și colegii au fost surprinși de numirea unui economist, întrucât era nevoie de ingineri în cadrul biroului de exploatare, nu de economiști.

„Atunci când domnul Rîznic s-a prezentat la serviciu, nu găseam ce sarcini să îi dau, având în vedere că el era economist și, din punctul meu de vedere, nu avea legătură cu biroul exploatare unde fusese angajat. El a venit cu dedicație pe biroul exploatare”, a declarat, la audieri, fostul șef al SHI Pașcani.

Numiții politic, trimiși în judecată

Atât Marius Andrei Rîznic, cât și Marius Mihai Nechita au fost trimiși în judecată, împreună cu fostul șef al Serviciului Resurse Umane din cadrul ABA Siret, pentru complicitate la abuz în serviciu. În cursul anchetei, Răzvan Găină a încercat să ia apărarea subalternului de la resurse umane. „Dacă ar fi știut că este ceva în neregulă, nu ar fi semnat. Eu i-am spus că desemnarea a fost făcută de la București”, a invocat fostul șef al ABA Siret.

În cazul directorului Răzvan Găină, judecătorii Tribunalului Bacău au stabilit că sunt îndeplinite condițiile legale necesare încheierii acordului de recunoaștere.

„Instanţa reţine că felul şi cuantumul pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpat sunt suficiente pentru atingerea scopului şi îndeplinirea funcţiilor de constrângere, de reeducare a pedepsei, faţă de lipsa antecedentelor penale, precum şi în raport de conduita anterioară şi ulterioară comiterii faptelor”, au motivat judecătorii.

Nimeni din cadrul Administrației Naționale Apele Române nu a fost pus sub acuzare în acest dosar. Fostul secretar de stat Gelu Puiu a demisionat din funcție în aprilie 2021, după ce o anchetă Recorder a publicat înregistrări care arătau că secretarul de stat a pus în practică schimbarea din funcție a mai multor șefi de direcții silvice „în urma unei campanii de șantaj coordonate de la vârful Ministerului Mediului”.

