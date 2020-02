De Iulian Budușan,

STB SA începe, în noaptea de sâmbătă spre duminică (29.02/ 01.03.2020), decontaminarea tuturor celor aproximativ 1.600 de vehicule aflate în parcul circulant (dintre care 1.110 autobuze, 280 de tramvaie, iar restul – troleibuze).

Procedeul utilizat este acela de a pulveriza în interiorul vehiculelor, cu ajutorul unui atomizor, o ceață densă de decontaminare, pe baza unei substanțe speciale care distruge virusurile. Acest proces se va desfășura permanent și va cuprinde, etapizat, toate vehiculele.

În paralel, tot pe timpul nopții, STB SA a început un program de curățare a celor 480 de refugii, cu mobilierul aferent, borne, copertine, garduri de separare a căii de rulare etc. Totodată, sunt curățați de vegetație și vopsiți la bază un număr de aproximativ 10 la sută din cei 15.000 de stâlpi aflați în administrare.

STB SA face apel la călători să respecte eforturile angajaților săi și păstreze curățenia, atât în vehicule, cât și în stații, dovedind un comportament și spirit civic responsabile.

STB încurajează călătorii să anunțe dacă un vehicul aflat în traseu nu corespunde din punct de vedere al curățeniei, menționând numărul de inventar/ numărul de înmatriculare și linia pe care circulă acesta, la adresa de e-mail relaț[email protected], pentru a se interveni operativ.



