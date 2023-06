În urmă cu trei luni de zile, Stephan Pelger a fost invitat în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D. Aceasta a fost ultima lui apariție pe micul ecran. Designerul s-a bucurat atunci de invitația prezentatoarei: „Bine te-am găsit, Teo”, a spus el, după care Teo Trandafir l-a întrebat despre depresie.

„Acesta este un subiect tabu, este un subiect tabu să fii depresiv, să fii anxios, alcoolic, să ai probleme cu tot felul de substanțe. Acum cazul meu este unul foarte clar. Ce s-a întâmplat atunci în Franța m-a marcat îngrozitor de tare”, a declarat el.

Stephan Pelger, răpit, jefuit și bătut la Cannes în 2018

Episodul din Franța la care a făcut referire s-a întâmplat în anul 2018. Designerul a fost răpit, jefuit și bătut de două femei la Cannes. Într-o postare pe rețelele de socializare, el a dezvăluit atunci prin ce a trecut. „În această dimineață, la ora 9, s-a întâmplat ceva de neimaginat, în timp ce mă întorceam dintr-un club. Știu că ar putea să nu vă preocupe subiectul pe voi, dar sunt foarte speriat. Și scriind despre asta poate pot trece mai repede peste acest incident teribil, care a avut loc la Cannes.

Recomandări 20 de ani de discursuri împotriva „asistaților” social. Un student român la Cambridge a cercetat cine sunt politicienii și partidele care au atacat oamenii vulnerabili ca să mobilizeze electoratul

Două femei au sărit dintr-o mașină și m-au tras înăuntru și m-au dus într-o parcare. M-au bătut cu picioarele până am leșinat. Apoi m-au aruncat pe stradă îmbrăcat doar în pantaloni. Mi-au furat totul, dar nu asta este important! Voi rămâne cu această imagine în cap și voi fi mereu speriat! După ce m-a găsit o doamnă, au venit paramedicii și m-am dus la spital. Am avut nevoie de câteva copci la cap. Poliția a fost de mare ajutor, la fel și prietenii mei care nu au plecat de lângă mine nicio clipă.

Sunt recunoscător că am supraviețuit după această tentativă de crimă. Încă iubesc Cannes și mă voi întoarce aici, dar asta îmi va rămâne mereu în minte. A trebuit să scriu despre asta, mă simt ușurat acum și fericit că sunt în viață. Mulțumesc îngerului meu păzitor”, a scris Stephan Pelger pe pagina lui de Facebook, la vremea respectivă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

„Sunt un om fericit, sunt un om realizat, dar am momente în care cad atât de rău”

Recomandări Ochii minții. Un tânăr nevăzător transformă maseurii în IT-iști: „Suntem doar șase programatori, masajul este meseria principală”

În urmă cu patru luni, designerul a fost invitat și în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars. Acolo s-a confesat, a dezvăluit că a ieșit de la clinica de dezintoxicare în care s-a internat de bunăvoie. Suferea de insomnie cronică și lua 40 de pastile într-o singură zi.

„Acest medic la care m-am dus este tânăr și foarte actual cu problemele noastre din ziua de astăzi. Am făcut perfuzii, am fost pus pe un tratament medical foarte mic și cu foarte puține pastile. Dacă luam 40 de pastile într-o zi, acum iau trei pastile pe zi și am un somn de opt ore sănătos”, a declarat Stephan Pelger, la „Xtra Night Show”.

„Eu am o depresie latentă. Nu e o depresie care apare în fiecare zi. Sunt un om fericit, sunt un om realizat, sunt un om care se bucură de viață, de prieteni, de ceea ce am realizat în atâția ani, dar am momente în care cad atât de rău…Am avut aproape o săptămână în care nu am putut să mă ridic din pat”, spunea tot la Antena Stars designerul, înainte să meargă la dezintoxicare.

Recomandări Oamenii lui Ciolacu. Conducerea PSD Buzău și partenerii lor de viață sunt angajați la stat în proporție de 92,3%. Media pe țară e 22%

Stephan Pelger a fost internat la psihiatrie de mai multe ori

Stephan Pelger a fost internat la psihiatrie pe când avea 10 ani, iar de-a lungul anilor a trecut prin mai multe centre de tratament. „Sufăr de depresie de la 10 ani. Prima dată am fost într-un centru de psihiatrie la 10 ani, la noi în România. Apoi la 21 de ani La Viena, apoi la 34 de ani la Munchen și acum, aici, lângă București. Depresia e o boală despre care noi nu vorbim. (…)

Nimic nu și-a făcut efectul, medicina era foarte învechită. Remedierea ține toată viața, dar am pierdut controlul. Mă internez mâine la dezintoxicare”, povestea tot la Antena Stars designerul.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Regele Charles, ULUIT de ce i-a spus un român în timpul plimbării! Nu s-a putut abţine, s-a schimbat la faţă

Viva.ro Doliu în showbiz! Creatorul de modă Stephan Pelger s-a sinucis la 44 de ani. De ce afecțiune suferea, de fapt

PUBLICITATE Află mai multe despre ediția limitată de rețete italienești de la Trenta Pizza

FANATIK.RO Cine a fost Stephan Pelger, designerul de modă găsit mort în locuința sa. Ce probleme avea, de fapt

Știrileprotv.ro „Trebuie să ne așteptăm la replici”. Cutremurul de marți seară din Crișana, surprins în imagini

Observatornews.ro Tragedia din Vrancea a fost filmată cu o cameră de bord. Imagini de coșmar pe Drumul Morții E85, după ce un tânăr a intrat cu duba pe contrasens

Orangesport.ro BREAKING NEWS | Promovarea a adus încă doi acţionari la Dinamo! Conducerea a confirmat că vor investi: "Au făcut business în România"

Unica.ro Iubita lui Damian Drăghici, confesiuni tulburătoare despre lupta cu depresia: 'Acest tratament mă făcuse aproape legumă'