O investigație a fost deschisă imediat de către autorități, scopul fiind stabilirea împrejurărilor precise în care a avut loc agresiunea, potrivit Știri de Cluj.

Conform primelor date din anchetă, totul s-a petrecut în jurul orei 16:30. Tânăra stabilise o întâlnire cu un individ necunoscut în zona autogării din Gherla, iar după ce s-au văzut, cei doi s-au deplasat împreună spre o altă locație din oraș.

Anchetatorii au stabilit că, după un moment de intimitate pentru care bărbatul îi oferise tinerei o sumă de bani, atmosfera a devenit extrem de violentă. Refuzul tinerei de a continua relațiile intime l-a transformat pe individ într-un agresor: a trântit-o la pământ, a lovit-o peste față și a mușcat-o de mână.

După agresiune, individul i-a furat tinerei cei 150 de lei pe care îi avea asupra sa și a dispărut. Mobilizarea polițiștilor a dus însă la identificarea rapidă a suspectului, un bărbat de 35 de ani. Acesta a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorii au dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Investigațiile continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla, bărbatul fiind cercetat pentru infracțiunea de tâlhărie. Oamenii legii urmează să clarifice toate circumstanțele acestui caz și să adune probe suplimentare pentru completarea dosarului penal.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE