Caii aveau picioarele legate

Potrivit sursei citate, animalele mergeau greu, cu picioarele legate. Nu este clar de unde au venit, cui aparțin și cum au ajuns pe carosabil. Legarea picioarelor este o practică folosită uneori pentru a limita deplasarea animalelor, mai ales când sunt lăsate la pășunat. În acest caz, însă, legăturile nu le-au împiedicat să ajungă pe Bulevardul Muncii.

Prezența unor cai pe carosabil, mai ales noaptea, este periculoasă atât pentru animale, cât și pentru șoferi. Un impact între o mașină și un cal poate avea urmări grave.

Nu este clar cine este proprietarul animalelor

Până acum, nu au fost comunicate informații despre proprietarul cailor sau despre modul în care animalele au ajuns pe bulevard și nici dacă autoritățile au identificat persoana care le avea în grijă sau dacă au fost dispuse verificări.

Situația nu este complet nouă în zonă. În aprilie 2022, presa locală a relatat despre un cal lovit de o mașină pe Bulevardul Muncii, tot în Cluj-Napoca. Atunci, au fost semnalate și alte imagini cu cai lăsați nesupravegheați în trafic în aceeași zonă.

