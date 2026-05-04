Gabriel Oprea a intrat cu 5 milioane de euro în ferma de vaci Angus a lui Gigi Nețoiu

Gabriel Oprea a anunțat că a investit 5 milioane de euro și că a cumpărat 15% din ferma Danubius Cetate Nețoiu. Fostul vicepremier a descris ferma drept una dintre cele mai puternice exploatații de Black Angus din Europa de Est. Oprea a făcut anunțul după ce s-a fotografiat în fermă, inclusiv în timp ce hrănea cu lapte un vițel.

Gabriel Oprea a investit 5.000.000 de euro într-o fermă de vaci Angus și s-a fotografiat când dădea lapte unui vițel
Fostul vicepremier Gabriel Oprea spune că a plătit 5 milioane de euro pentru 15% din ferma lui Gigi Nețoiu, de la Cetate, județul Dolj. Foto: Agrointeligența

În mesajul citat de Agrointeligența, Oprea a spus că ferma are, la acest moment, 1.000 de capete de animale, dintre care 300 de vaci-mamă, 280 de viței și 500 de tauri de aproximativ 500 de kilograme. Ferma se întinde pe 200 de hectare și are infrastructură modernă, potrivit anunțului făcut de fostul politician.

Din calculele prezentate de Oprea, ferma lui Gigi Nețoiu ar fi evaluată la aproximativ 33 de milioane de euro. La începutul anului, ferma a fost grav afectată de inundații iar curentul electric a fost întrerupt, punând în pericol viața animalelor, a declarat atunci omul de afaceri.

Ferma lui Gigi Nețoiu, descrisă ca un „magnet pentru politicieni”

Ferma a atras atenția încă de la lansare, când mai multe vedete au venit să susțină afacerea lui Gigi Nețoiu. Exploatația mizează pe creșterea vacilor de carne și a oilor, iar investiția anunțată acum de Gabriel Oprea ridică valoarea declarată a afacerii.

Potrivit Agrointeligența, primăvara a fost una agitată pentru Gigi Nețoiu. Ferma a trecut prin inundații, controale și amenzi mari, iar omul de afaceri a avut și un conflict public cu ministra mediului, Diana Buzoianu. După aceste episoade, Nețoiu a reușit să atragă în proiect un fost politician cu resurse financiare importante.

Ferma a pornit cu vaci Aberdeen Angus cumpărate de la Sibiu

Gigi Nețoiu a povestit anterior că a intrat în acest proiect pentru că a crescut la țară și îi plac animalele. El a spus că, în octombrie, a mers la Sibiu și a cumpărat 300 de vaci Aberdeen Angus și 12 tauri.

Efectivul cumpărat era format din 100 de vaci la prima fătare, 100 la a doua și 100 la a treia. La momentul declarațiilor, Nețoiu spunea că în fermă erau aproximativ 250 de vaci și 230 de viței. El a mai spus că are un taur care cântărește o tonă și 300 de kilograme.

 
 @prosport_ro Imagini senzaționale cu Gigi Nețoiu de la fermă #exclusiv #ProSport ♬ original sound - Prosport.ro

Nețoiu a descris animalele ca fiind bine îngrijite și adaptate la condiții grele. Potrivit acestuia, vacile Angus pot rezista la temperaturi foarte scăzute și pot făta chiar și la minus 35 de grade Celsius.

Cât costă o vacă gestantă, potrivit lui Nețoiu

Gigi Nețoiu a spus că o vacă gestantă, care urmează să fete în două-trei luni, costă cel puțin 3.000 de euro. El a mai susținut că prețul cărnii a crescut puternic din toamnă până acum, cu aproape 25%, iar aceeași tendință s-a văzut și la viței. Nețoiu a legat aceste scumpiri de creșterea generală a prețurilor la mâncare și a spus că în fermă se vorbește despre hrană bio pentru animale.

Ferma de la Cetate nu include doar vaci Angus, ci și ovine de rasă, aproximativ 1.000 de capete. Pentru îngrijirea animalelor, Nețoiu a adus și muncitori din Asia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toți au rămas înmărmuriți! Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu despre Dana Budeanu: „Mi se pare femeia...” Cuvintele ei au stârnit valuri de reacții
Viva.ro
Toți au rămas înmărmuriți! Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu despre Dana Budeanu: „Mi se pare femeia...” Cuvintele ei au stârnit valuri de reacții
„Am doi martori”. Ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu, după moartea fiului lor. Înainte de tragedie pozau într-o familie fericită, îmbrățișați, zâmbitori, dar acum totul s-a schimbat: „Părinții lui, proaspăt multimilionari”
Unica.ro
„Am doi martori”. Ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu, după moartea fiului lor. Înainte de tragedie pozau într-o familie fericită, îmbrățișați, zâmbitori, dar acum totul s-a schimbat: „Părinții lui, proaspăt multimilionari”
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
GSP.RO
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
“Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar…”. Asta zicea soția lui Sorin Grindeanu, într-o ieșire publică extrem de rară. Cine e și cum arată misterioasa soție a șefului PSD. Blondă, ochi verzi, o meserie grea și riscantă
Libertateapentrufemei.ro
“Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar…”. Asta zicea soția lui Sorin Grindeanu, într-o ieșire publică extrem de rară. Cine e și cum arată misterioasa soție a șefului PSD. Blondă, ochi verzi, o meserie grea și riscantă
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Avantaje.ro
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
S-a însurat cu profesoara lui și au acum o fiică superbă! Secretul lui Richard Abou Zaki: Soția lui este cu 14 ani mai mare. Cum arată Alessandra
Tvmania.ro
S-a însurat cu profesoara lui și au acum o fiică superbă! Secretul lui Richard Abou Zaki: Soția lui este cu 14 ani mai mare. Cum arată Alessandra

Alte știri

ANM anunță temperaturi de 30 de grade în România la început de mai. Prognoza meteo în perioada 4–17 aprilie 2026
Știri România 13:04
ANM anunță temperaturi de 30 de grade în România la început de mai. Prognoza meteo în perioada 4–17 aprilie 2026
Penitenciarul din Iași nu pleacă din Copou: relocarea, blocată între autorități
Știri România 13:00
Penitenciarul din Iași nu pleacă din Copou: relocarea, blocată între autorități
Parteneri
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Adevarul.ro
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Marius Şumudică a încheiat telenovela venirii la FCSB: ”Nu voi putea lucra niciodată cu Gigi Becali!” Mesaj dur pentru MM Stoica: “Dragul meu, Mihai, sunt mulți jucători care vor să vin!”
Fanatik.ro
Marius Şumudică a încheiat telenovela venirii la FCSB: ”Nu voi putea lucra niciodată cu Gigi Becali!” Mesaj dur pentru MM Stoica: “Dragul meu, Mihai, sunt mulți jucători care vor să vin!”
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Vedetele care s-au mutat definitiv din România. Au ales să înceapă o viață nouă în Italia, Anglia, India sau SUA
Stiri Mondene 13:01
Vedetele care s-au mutat definitiv din România. Au ales să înceapă o viață nouă în Italia, Anglia, India sau SUA
Încep filmările pentru „MasterChef” 2026. Show-ul se reinventează major în sezonul 11 și vine cu shimbări. Peste 100 de concurenți luptă pentru un loc în competiție
Stiri Mondene 12:59
Încep filmările pentru „MasterChef” 2026. Show-ul se reinventează major în sezonul 11 și vine cu shimbări. Peste 100 de concurenți luptă pentru un loc în competiție
Parteneri
Investiție uriașă sau tăiere de costuri? Pro TV a anunțat schimbarea anului la MasterChef!
TVMania.ro
Investiție uriașă sau tăiere de costuri? Pro TV a anunțat schimbarea anului la MasterChef!
Dispare o fabrică istorică din România din cauza mărfurilor ieftine aduse din China
ObservatorNews.ro
Dispare o fabrică istorică din România din cauza mărfurilor ieftine aduse din China
Fosta soție a lui Cătălin Predoiu, viață nouă după divorț! Ce meserie neașteptată are acum! 16 ani a stat discret în umbra unui politician, dar după separare a surprins pe toată lumea. 3 apartamente, terenuri și o casă de vacanță după partaj, dar și o nouă identitate
Libertateapentrufemei.ro
Fosta soție a lui Cătălin Predoiu, viață nouă după divorț! Ce meserie neașteptată are acum! 16 ani a stat discret în umbra unui politician, dar după separare a surprins pe toată lumea. 3 apartamente, terenuri și o casă de vacanță după partaj, dar și o nouă identitate
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Friz, înainte de moțiunea de cenzură: Parlamentarii pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea
Mediafax.ro
Friz, înainte de moțiunea de cenzură: Parlamentarii pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea
Știrea momentului: Nicușor Dan și Maia Sandu...
StirileKanalD.ro
Știrea momentului: Nicușor Dan și Maia Sandu...
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Reacția lui Ilie Bolojan față de românii care au ieșit în stradă pentru a-l susține
Mediafax.ro
Reacția lui Ilie Bolojan față de românii care au ieșit în stradă pentru a-l susține
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

Un senator pe care PSD și AUR se bazau pentru demiterea Guvernului Bolojan s-a răzgândit și nu va vota moțiunea, deși a semnat-o
Politică 13:06
Un senator pe care PSD și AUR se bazau pentru demiterea Guvernului Bolojan s-a răzgândit și nu va vota moțiunea, deși a semnat-o
Criza politică din România din 2026. PNL negociază cu parlamentarii, un partid a anunțat că nu va vota moțiunea
LiveText
Politică 12:37
Criza politică din România din 2026. PNL negociază cu parlamentarii, un partid a anunțat că nu va vota moțiunea
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Universitatea Craiova, lovitură de graţie pentru rivali! Încă doi acţionari vin la liderul SuperLigii
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, lovitură de graţie pentru rivali! Încă doi acţionari vin la liderul SuperLigii
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea