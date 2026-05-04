Gabriel Oprea a intrat cu 5 milioane de euro în ferma de vaci Angus a lui Gigi Nețoiu

Gabriel Oprea a anunțat că a investit 5 milioane de euro și că a cumpărat 15% din ferma Danubius Cetate Nețoiu. Fostul vicepremier a descris ferma drept una dintre cele mai puternice exploatații de Black Angus din Europa de Est. Oprea a făcut anunțul după ce s-a fotografiat în fermă, inclusiv în timp ce hrănea cu lapte un vițel.

Fostul vicepremier Gabriel Oprea spune că a plătit 5 milioane de euro pentru 15% din ferma lui Gigi Nețoiu, de la Cetate, județul Dolj.

În mesajul citat de Agrointeligența, Oprea a spus că ferma are, la acest moment, 1.000 de capete de animale, dintre care 300 de vaci-mamă, 280 de viței și 500 de tauri de aproximativ 500 de kilograme. Ferma se întinde pe 200 de hectare și are infrastructură modernă, potrivit anunțului făcut de fostul politician.

Din calculele prezentate de Oprea, ferma lui Gigi Nețoiu ar fi evaluată la aproximativ 33 de milioane de euro. La începutul anului, ferma a fost grav afectată de inundații iar curentul electric a fost întrerupt, punând în pericol viața animalelor, a declarat atunci omul de afaceri.

Ferma lui Gigi Nețoiu, descrisă ca un „magnet pentru politicieni”

Ferma a atras atenția încă de la lansare, când mai multe vedete au venit să susțină afacerea lui Gigi Nețoiu. Exploatația mizează pe creșterea vacilor de carne și a oilor, iar investiția anunțată acum de Gabriel Oprea ridică valoarea declarată a afacerii.

Potrivit Agrointeligența, primăvara a fost una agitată pentru Gigi Nețoiu. Ferma a trecut prin inundații, controale și amenzi mari, iar omul de afaceri a avut și un conflict public cu ministra mediului, Diana Buzoianu. După aceste episoade, Nețoiu a reușit să atragă în proiect un fost politician cu resurse financiare importante.

Ferma a pornit cu vaci Aberdeen Angus cumpărate de la Sibiu

Gigi Nețoiu a povestit anterior că a intrat în acest proiect pentru că a crescut la țară și îi plac animalele. El a spus că, în octombrie, a mers la Sibiu și a cumpărat 300 de vaci Aberdeen Angus și 12 tauri.

Efectivul cumpărat era format din 100 de vaci la prima fătare, 100 la a doua și 100 la a treia. La momentul declarațiilor, Nețoiu spunea că în fermă erau aproximativ 250 de vaci și 230 de viței. El a mai spus că are un taur care cântărește o tonă și 300 de kilograme.

Nețoiu a descris animalele ca fiind bine îngrijite și adaptate la condiții grele. Potrivit acestuia, vacile Angus pot rezista la temperaturi foarte scăzute și pot făta chiar și la minus 35 de grade Celsius.

Cât costă o vacă gestantă, potrivit lui Nețoiu

Gigi Nețoiu a spus că o vacă gestantă, care urmează să fete în două-trei luni, costă cel puțin 3.000 de euro. El a mai susținut că prețul cărnii a crescut puternic din toamnă până acum, cu aproape 25%, iar aceeași tendință s-a văzut și la viței. Nețoiu a legat aceste scumpiri de creșterea generală a prețurilor la mâncare și a spus că în fermă se vorbește despre hrană bio pentru animale.

Ferma de la Cetate nu include doar vaci Angus, ci și ovine de rasă, aproximativ 1.000 de capete. Pentru îngrijirea animalelor, Nețoiu a adus și muncitori din Asia.

