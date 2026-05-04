Echipe din PNL negociază cu parlamentarii AUR și din alte partide ca să îi convingă să nu voteze moțiunea de cenzură

Trei echipe din PNL negociază cu parlamentarii AUR înaintea moțiunii de cenzură

Partidul Național Liberal (PNL) a mobilizat toate resursele disponibile pentru a evita căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, cu doar o zi înainte de votul decisiv asupra moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR.

Potrivit informațiilor obținute de Libertatea.ro pe surse, liberalii au format trei echipe de negociere care au discutat intens cu parlamentari din toate partidele, inclusiv cu semnatarii moțiunii, pentru a-i convinge să-și retragă susținerea.

Care este strategia PNL pentru a evita pierderea guvernării

Pentru a evita pierderea guvernării, liberalii ar fi accelerat negocierile individuale. Potrivit unor surse politice, liderii partidului, inclusiv Ilie Bolojan, au planificat o ședință internă crucială, în care vor stabili strategia de ultim moment.

Scopul ar fi asigurarea prezenței tuturor parlamentarilor PNL la vot și atragerea sprijinului necesar pentru a contracara moțiunea. Deși semnăturile depuse sugerează un sprijin consistent pentru moțiune, diferența de 22 de voturi rămâne fragilă.

Moțiunea de cenzură va fi votată marți, 5 mai 2026

Marți, 5 mai 2026, va fi o zi crucială pentru liderii PNL și PSD, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Moțiunea de cenzură, semnată de 24 de parlamentari din PSD, AUR, Grupul PACE, POT, precum și de independenți, are nevoie de 233 de voturi pentru a fi adoptată.

Dacă moțiunea trece, Bolojan va fi demis și nu va mai putea fi propus pentru funcția de premier. În schimb, un eșec al moțiunii ar însemna un dezastru politic pentru Grindeanu, care ar trebui să răspundă pentru asocierea cu AUR, eșecul demersului și trecerea PSD în opoziție.

Votul moțiunii de cenzură va influența viitorul liderilor celor două partied

Pe lângă impactul asupra Guvernului, rezultatul moțiunii va influența direct și viitorul liderilor partidelor implicate.

În cazul unui eșec, PSD ar putea să se confrunte cu o pierdere semnificativă de încredere și resurse financiare, în timp ce pentru PNL, reușita ar reprezenta o gură de aer necesară într-un context politic tensionat.

În urmă cu cinci zile, cel puțin 10 parlamentari intrați pe listele POT au anunțat că nu vor vota moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE