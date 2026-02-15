În clipul publicat pe rețelele de socializare, scriitoarea este surprinsă zâmbind și ținându-l drăgăstos în brațe pe celebrul său motan Zeppelin.

Tehnologia a permis animarea detaliilor subtile: poeta își sărută companionul necuvântător, în timp ce acesta „miaună cu ochii mijiți pătimaș”.

Fabula motanului

Postarea muzeului este însoțită de un fragment dintr-o fabulă a poetei, care îi dă glas chiar lui Zeppelin: „Când soarele în asfințit / Își scutura prin plopi bănuții, / Încetișor veni Pisoi… Și glăsui: – De când exist, / Eu sunt grozav de feminist”.

Povestea numelui

Născută Alexandrina Gavrilescu, la Roman, poeta a devenit un simbol al Iașiului, oraș unde s-a mutat la vârsta de 4 ani și unde a absolvit Facultatea de Litere și Filosofie.

Deși a rămas în istoria literaturii sub numele de Otilia Cazimir, autoarea a purtat acest pseudonim cu reticență toată viața.

Numele i-a fost ales de mentorii săi literari Mihail Sadoveanu și criticul Garabet Ibrăileanu.

Într-o confesiune păstrată în arhive, poeta explica aversiunea față de acest nume: „Dați-mi voie să vă mărturisesc… că numele acesta, pe care totuși l-am purtat cu cinste, nu mi-a plăcut niciodată… cea dintâi Otilie pe care am întâlnit-o în viață, fetița cu care am stat în bancă în clasa primară, era proastă, grasă și buboasă”.

O voce feministă

Dincolo de poezia pentru copii și pastelurile care au consacrat-o, Otilia Cazimir a fost o prezență activă în presa vremii.

Probabil ca o formă de revoltă față de numele impus, dar și pentru a-și susține opiniile feministe, ea a semnat numeroase articole sub alte pseudonime, precum Alexandra Casian, Ofelia, Magda sau Dona Sol.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE