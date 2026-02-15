În clipul publicat pe rețelele de socializare, scriitoarea este surprinsă zâmbind și ținându-l drăgăstos în brațe pe celebrul său motan Zeppelin.
Tehnologia a permis animarea detaliilor subtile: poeta își sărută companionul necuvântător, în timp ce acesta „miaună cu ochii mijiți pătimaș”.
Fabula motanului
Postarea muzeului este însoțită de un fragment dintr-o fabulă a poetei, care îi dă glas chiar lui Zeppelin: „Când soarele în asfințit / Își scutura prin plopi bănuții, / Încetișor veni Pisoi… Și glăsui: – De când exist, / Eu sunt grozav de feminist”.
Povestea numelui
Născută Alexandrina Gavrilescu, la Roman, poeta a devenit un simbol al Iașiului, oraș unde s-a mutat la vârsta de 4 ani și unde a absolvit Facultatea de Litere și Filosofie.
Deși a rămas în istoria literaturii sub numele de Otilia Cazimir, autoarea a purtat acest pseudonim cu reticență toată viața.
Numele i-a fost ales de mentorii săi literari Mihail Sadoveanu și criticul Garabet Ibrăileanu.
Într-o confesiune păstrată în arhive, poeta explica aversiunea față de acest nume: „Dați-mi voie să vă mărturisesc… că numele acesta, pe care totuși l-am purtat cu cinste, nu mi-a plăcut niciodată… cea dintâi Otilie pe care am întâlnit-o în viață, fetița cu care am stat în bancă în clasa primară, era proastă, grasă și buboasă”.
O voce feministă
Dincolo de poezia pentru copii și pastelurile care au consacrat-o, Otilia Cazimir a fost o prezență activă în presa vremii.
Probabil ca o formă de revoltă față de numele impus, dar și pentru a-și susține opiniile feministe, ea a semnat numeroase articole sub alte pseudonime, precum Alexandra Casian, Ofelia, Magda sau Dona Sol.
