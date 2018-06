Incidentul a avut loc în această dimineață. Un colet se afla lângă mașina personală a pompierului, iar în momentul în care acesta l-a atins pachetul a explodat. Bărbatul a fost rănit și transportat la spital. Starea sa de sănătate nu este una foarte gravă, ofițerul ISU fiind în afara oricărui pericol.

Dosarul exploziei a fost mutat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, potrivit DIICOT.



Raed Arafat, directorul Dispeceratului pentru Situații de Urgență, a declarat că „ofițerul ISU a găsit cutia lângă mașină și când a ridicat-o a explodat”. „Subofițerul ieșea din tură, mașina era parcată în apropierea unității de pompieri”, a precizat șeful DSU. „Din fericire, este în afara oricărui pericol. Am înțeles că are răni minore. Acum este sub evaluarea la UPU de la Cluj”, a adăugat el, potrivit Digi24.

” Referitor la cazul de la Cluj, unde un posibil dispozitv explozibil improvizat a ranit un cadru ISU, SRI a fost solicitat pentru a oferi expertiza post eveniment. Cazul a fost preluat de DIICOT. Nu avem alte informatii” , a fost reacția SRI.