“Ieri am avut acelaș răspuns de la credidam ca și în februarie…iar a chemat politia iar au sărit toti in sus ca vezi doamne eu fac acandal… Credidam refuză să pună la dispoziția expertului contabil actele necesare!!!

Nu vreau sa-mi mai colecteze banii credidam și Gheorghiu!! De câte ori merg la sediu, unde sunt obligat sa merg, sa-mi cer drepturile, credidam cheamă poliția…

Ce ati face in locul meu? El e cel care ma trimite la plimbare.

Pe banii mei si ai tai “artistule”, si-a construit un imperiu protejat de politie si de toti cei corupti din sistem… Formula de calcul, este ceva de care nu au auzit în viața lor desi colecteaza 10 mil anual banii artistilor uita sa-i si repartizeze… De ce acceptati sa fiți furati??? Dragi artisti…

Am ajuns sa ne umilim in fata hotilor si borfasilor, pe banii nostrii!!”, a scris revoltat Cuzin Toma pe contul de socializare.

La sfârșitul anului trecut, Cuzin Toma a făcut live pe Facebook de pe holurile CREDIDAM. Actorul a vrut să afle care este formula de calcul a sumelor pe care Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi le datorează artiştilor.

Citește și

Cum a organizat Gabriela Firea primirea Simonei Halep pe Arena Națională, imagini nedifuzate. ”Să mor dacă nu vin!”. Cine sunt gărzile de corp ale Simonei | VIDEO