“Nu știu dacă veți da curs acestei cereri, care în condiții normale ar trebui ignorată. Pentru că sunt numai simple afirmații afirmații generale fără a se indica niciun indiciu niciun element de complezență. Dar pentru că nu trăim într-o societate normală, tocmai că asistăm la o manipulare și o minciună îngrozitoare generală care nu au drept scop decât periclitarea în cele din urmă a actului de justiție, vreau să vă informez cu privire la faptul că voi sesiza personal în cursul zilei de astăzi CSAT, în ceea ce proveste afirmațiile referitoare la dispozițiile articolelor 5 și 7 din Legea 303/2004 și de asemene voi sesiza Inspecția Judiciară cu privire la acele afirmații. Cred că este momentul să terminăm cu aceste afirmații defăimătoare lipsite de orice suport legal, iar cei care le fac să suporte consecințele”, a declarat Tarcea.

Totodată, șefa ICCJ a reacționat și după ce Romanian Community Coalition a anunțat că a adresat CSM o cerere de clarificare a împrejurărilor și scopului prin care magistratul ar fi frecventat vilele de protocol ale SRI.

“Vreau să fac o mărturisire publică și să recunosc faptul că în ultima perioada am început să am o pasiune extrem de ciudată pentru case de protocol. Dintr-o publicație de o anumită orientare politică am aflat că tocmai am primit mită de la Guvernul PSD o casă de la RAAPPS, iar de la o altă publicație, de o altă orientare politică, am aflat că sunt obișnuită tot a caselor de protocol ale SRI. Nu îmi trece prin cap să mă mut într-o casă de protocol și nici să fac vreo vizită. Am dezvoltat doar relații interinstituționale cu toate instituțiile. Și cu Parchetul General și SRI”, a declarat Cristina Tarcea la CSM.

Guvernul a aprobat ieri o ordonanță de urgență prin care oferă locuințe de protocol pentru șefii CCR, Academiei Române, Curții de Conturi ÎCCJ și CSM. Prin Ordonanța de Urgență adoptată miercuri în ședința Executivului, RAAPPS va putea să stabilească valoarea chiriilor, în funcție de criteriile de eficiență, în condițiile în care în prezent, unele chirii sunt mai mici decât cheltuielile de întreținere.

