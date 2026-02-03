Astfel, rafinăria Astra din Ploiești, deși închisă de ani buni, continuă să genereze efecte nocive asupra mediului și sănătății oamenilor.

Din cauza dispariției treptate a plăcilor de beton și a gardurilor de protecție, reziduurile petroliere acum sunt complet expuse.

Situația este agravată de lipsa măsurilor de securizare, care crește riscul unor accidente grave, mai ales pentru copii.

Fără garduri, fără semnalizare și fără măsuri de securizare, oricând un copil sau o persoană care nu cunoaște zona poate cădea în lacurile pline cu substanțe toxice, avertizează locuitorii din cartier Mimiu din Ploiești.

Mirosul puternic de produse petroliere este resimțit chiar și pe timpul iernii, iar în zilele caniculare de vară, aerul devine insuportabil. Nu doar cartierul Mimiu este afectat, ci și alte zone din apropiere, precum Bariera București.

Mirosurile neplăcute sunt însoțite de o poluare istorică a solului și a pânzei freatice, punând în pericol sănătatea comunității din Ploiești.

Problemele nu se opresc la poluarea toxică. Cartierul este sufocat de gunoaie, iar lipsa unor soluții reale de gestionare a deșeurilor îi determină pe locuitori să arunce resturi menajere pe marginea drumului.

S-a ajuns ca locuitorii de acolo să se plângă de faptul că trăiesc în cel mai vitregit cartier din Ploiești: străzi pline de cratere și noroi, spații dintre case sufocate de gunoaie și un miros permanent de deșeuri amestecat cu produse petroliere, spun aceștia.

Până acum, autoritățile nu au întreprins măsuri concrete pentru ecologizarea batalurilor sau reducerea poluării din Ploiești, iar situația din Mimiu rămâne un exemplu alarmant al impactului industrial pe termen lung asupra mediului și sănătății umane.

