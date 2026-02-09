Un bărbat în vârstă de 30 de ani este cercetat de poliție, fiind acuzat că a avariat mai multe autoturisme parcate, într-un acces de furie alimentat de alcool.

Poliția s-a autosesizat de pe internet

Ancheta a pornit după ce, pe un grup local de Facebook, au apărut înregistrări video de pe camerele de supraveghere care surprindeau un individ lovind mașinile parcate.

Polițiștii prahoveni s-au autosesizat în urma vizionării imaginilor și au demarat verificări pentru identificarea persoanei.

Potrivit oficialilor Poliției, incidentul a avut loc în seara zilei de 7 februarie.

Bilanțul distrugerilor și motivul

În urma investigațiilor, oamenii legii l-au identificat pe suspect — un localnic de 30 de ani. Acesta a fost condus la sediul unității de poliție pentru audieri.

Din datele preliminare, bărbatul a reușit să avarieze trei autovehicule. La primul a distrus oglinda retrovizoare, la al doilea a avariat aripa, iar la al treilea a forțat (pliat) oglinda retrovizoare.

Întrebat de motivația gesturilor sale, bărbatul nu a putut oferi explicații coerente. Ancheta a stabilit că, la momentul comiterii faptelor, acesta se afla într-o stare avansată de ebrietate.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregului prejudiciu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE