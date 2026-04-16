Strategia Chery în Europa: de la export la construcție pe termen lung

„Europa este cel mai central și cel mai prioritar punct strategic în planul nostru de globalizare. Nu suntem aici pentru un test pe termen scurt, ci pentru o investiție pe termen lung”, a declarat CEO-ul brandului, Jeff Zhang.

Această direcție se reflectă într-o filozofie simplă, dar ambițioasă: „În Europa, pentru Europa, creștem împreună cu Europa”. Mai mult decât un slogan, această filozofie presupune o integrare reală în piață, de la cercetare și dezvoltare până la producție, distribuție și servicii post-vânzare. „Aderăm la o localizare cuprinzătoare, de la R&D și producție până la canale de distribuție și servicii, pentru a ne integra cu adevărat în viața utilizatorilor europeni”, a explicat Jeff Zhang.

Rezultatele au început să confirme această abordare prin faptul că Chery a înregistrat aproape 150.000 de unități vândute în Europa în 2025, un semnal clar că brandul trece de la faza de intrare în piață la una de consolidare.

Diversitate tehnologică sub conceptul „full-powertrain”

Un element cheie în strategia Chery este diversitatea tehnologică. Sub conceptul „full-powertrain”, brandul oferă o gamă completă de motorizări: de la benzină și hibrid, până la plug-in hybrid și REEV (electric cu autonomie extinsă), adaptate diferitelor stiluri de utilizare.

„Tehnologia noastră, Chery Super Hybrid (CSH), acoperă scenarii variate, de la naveta urbană la călătoriile pe distanțe lungi sau nevoi precum remorcarea. Oferim utilizatorilor europeni opțiuni reale, nu compromisuri”, a mai punctat CEO-ul brandului Chery.

Performanță istorică în România: Top 10 în T1 2026

În România, această strategie prinde contur prin dezvoltarea unei infrastructuri menite să ofere predictibilitate. Dincolo de rețeaua de distribuție, Chery a implementat conceptul de „combat units” – echipe dedicate care preiau feedback-ul clienților români pentru a asigura disponibilitatea pieselor de schimb și timpi de intervenție record. „Încrederea se construiește pas cu pas prin produse stabile și servicii care pun omul pe primul loc. Obiectivul nostru este să reducem la minimum timpul de așteptare pentru utilizatori”.

La nivel global, succesul brandului este confirmat de cifre: doar în luna martie 2026, Chery a vândut 240.678 de unități. Această ascensiune este vizibilă și pe plan local, unde Chery a reușit o performanță istorică în primul trimestru al anului 2026, intrând direct în Top 10 al celor mai înmatriculate mărci auto din România. Cu un volum de 870 de unități înmatriculate în primele trei luni și o cotă de piață de 3,2%, brandul demonstrează că modelele sale răspund direct nevoilor de eficiență și tehnologie ale șoferilor români.

Beijing Auto Show și Chery International Business Summit 2026

Următorul capitol important se va scrie între 22 și 28 aprilie 2026, la Beijing Auto Show și la Chery International Business Summit. Sub valorile „Putere, Viziune, Tehnologie și Familie”, brandul va prezenta noi soluții de mobilitate inteligentă care să răspundă nevoilor de confort și tehnice ale utilizatorilor Chery.

Această evoluție marchează începutul unei noi etape pentru Chery, una în care inovația tehnologică se împletește cu grija pentru comunitate. Prin investiții constante și o înțelegere profundă a pieței locale, brandul își propune nu doar să vândă mașini, ci să devină un partener de încredere pentru familiile din România și din întreaga Europă. „Suntem într-un proces continuu de creștere și vom face pași siguri pentru a deveni un brand din ce în ce mai relevant în Europa”, concluzionează Jeff Zhang, CEO-ul brandului Chery.

