Inflația în Uniunea Europeană

La nivelul zonei euro, inflația a urcat la 2,6% în martie (de la 1,9% în februarie). Motoarele principale care au generat această creștere au fost, în ordine: serviciile (+1,49 puncte procentuale), energia (+0,48 pp) și categoria alimentelor, alcoolului și tutunului (+0,45 pp).

Extremele inflației în UE (martie 2026):

  • Cele mai ridicate rate: România (9%), Croația (4,6%) și Lituania (4,4%).
  • Cele mai scăzute rate: Danemarca (1%), urmată de Cehia, Cipru și Suedia (toate cu 1,5%).

A opta lună consecutivă de inflație peste 9%

În cazul României, diferența dintre metodologia europeană și cea națională oferă o imagine și mai detaliată.

În timp ce indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC – folosit de Eurostat pentru comparații la nivelul UE) arată o inflație de 9%, datele furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) indică o rată anuală a inflației de 9,87% pentru luna martie (în creștere de la 9,31% în februarie).

Aceasta este a opta lună consecutivă în care inflația din România refuză să scadă sub pragul de 9%.

Creșterile de prețuri au lovit pe toate fronturile. Serviciile s-au scumpit cel mai mult: +11,05%.

Mărfurile nealimentare au înregistrat un avans de 10,89%, în timp ce mărfurile alimentare au crescut cu 7,67%.

Noutăți în calculul INS

Reprezentanții INS au subliniat câteva aspecte metodologice care influențează actualele procente.

Jocurile de noroc au fost incluse în calculul coșului de consum începând cu anul 2026. Tarifele acestora au crescut cu 1,5% în martie față de februarie și cu 5,78% față de decembrie 2025.

În calculul inflației este reflectată, începând cu luna august 2025, încetarea schemei guvernamentale de plafonare a prețurilor la energia electrică.

    În ceea ce privește viitorul apropiat, Banca Națională a României (BNR) a ajustat deja așteptările. Potrivit celor mai recente date prezentate de guvernatorul Mugur Isărescu, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 a fost revizuită în creștere, de la 3,7% la 3,9%.

    BNR anticipează că inflația va reintra într-o zonă mai confortabilă, de 2,7%, abia la sfârșitul anului 2027.

