Surse judiciare au precizat pentru News.ro că, joi, au loc căutări şi scotociri în localitatea Senereuş, un sat din comuna Bălăuşeri, judeţul Mureş, după ce o persoană a anunţat autorităţile că a văzut în sat un bărbat cu semnalmentele lui Emil Gânj.

Aceleaşi surse precizează că, în lunile de când acesta a fost dat în urmărire, căutările nu au încetat şi în tot acest timp au fost primite diverse informaţii potrivit cărora Gânj ar fi fost văzut într-un loc sau altul, însă acesta nu a fost găsit.

Bărbatul din Miheşu de Câmpie, judeţul Mureş, acuzat că şi-a ucis concubina şi apoi i-a dat foc, în luna iulie a anului trecut, a fost trimis în judecată în luna octombrie pentru omor calificat cu premeditare, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu şi încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecţie.

Potrivit anchetatorilor, Emil Gânj, condamnat anterior pentru uciderea unui bărbat, a mers, înarmat cu un topor, la locuinţa femeii şi a distrus mai multe geamuri şi uşa de la intrare, după care a lovit-o în cap de mai multe ori, provocându-i decesul.

Ulterior, a stropit cadavrul cu benzină şi i-a dat foc, incendiind astfel şi locuinţa. Pentru căutarea bărbatului s-au organizat ample acţiuni.

Arestat preventiv în lipsă, bărbatul este dat în urmărire generală.

