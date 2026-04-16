Decizia instanței

Adus sub escorta Poliției în fața judecătorilor, Potra a aflat că hotărârea de joi a ÎCCJ este definitivă. Pe lângă menținerea măsurii privative de libertate – prelungită inițial pe 7 aprilie de Curtea de Apel București pentru o perioadă de până la 30 de zile –, inculpatul a fost obligat și la plata sumei de 300 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În același dosar de amploare, instanța supremă a amânat pentru 20 aprilie luarea unei decizii privind măsurile preventive în cazul altor 13 inculpați. În prezent, procesul se află în faza de cameră preliminară.

Acuzațiile: Complot pentru destabilizarea statului și un arsenal ilegal

Horațiu Potra este judecat într-un dosar de o gravitate deosebită, alături de fostul candidat la președinție Călin Georgescu și de alți 20 de inculpați. Capul de acuzare central este implicarea într-un complot menit să destabilizeze ordinea constituțională a României.

Lista infracțiunilor reținute de procurori în sarcina lui Potra este una vastă:

Acțiuni împotriva ordinii constituționale;

Nerespectarea regimului armelor și munițiilor;

Nerespectarea regimului materiilor explozive;

Operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;

Instigare publică.

Filmul evenimentelor din decembrie 2024

Potrivit rechizitoriului, în contextul tensiunilor și protestelor declanșate de anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, Horațiu Potra și un grup de mercenari ar fi plănuit să se infiltreze printre manifestanți cu un scop clar: provocarea de violențe și destabilizarea țării.

Anchetatorii susțin că această strategie ar fi fost elaborată de Călin Georgescu și apropiații săi în timpul unei întâlniri care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea scrutinului.

Planul a fost dejucat de autorități în noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, când au fost interceptate mai multe vehicule aparținând grupării coordonate de Potra. În mașini a fost descoperit un arsenal periculos, constând în arme albe, pistoale, bastoane telescopice și materiale pirotehnice.

Capturarea din Dubai și repatrierea

După evenimentele din 2024, Horațiu Potra a fugit din țară, fiind localizat și prins în Dubai abia în septembrie 2025. Spre deosebire de alte cazuri celebre, Potra a fost de acord să fie adus în România de bunăvoie.

Această decizie a accelerat masiv procedurile de repatriere care, în mod normal, ar fi durat mult mai mult, deoarece România nu are un acord oficial de extrădare cu Emiratele Arabe Unite.

Horațiu Potra a fost adus în țară sub escortă pe 20 noiembrie 2025, împreună cu fiul și nepotul său.