Străzi de renume. Un proiect inedit care îți spune cine sunt personalitățile care au dat numele unor artere din Capitală

Știați că în București sunt 5.340 de străzi? Dintre acestea aproximativ 25% sunt în administrarea Primăriei București, restul în grija primăriilor de sector via Administraţia Domeniului Public.

Pe fiecare stradă din cele peste cinci mii există cel puțin o plăcuță cu numele acesteia. Unele au numele unor personalități importante, dar foarte multă lume nu știe cine au fost respectivele persoane.

Străzile cu nume celebre din Cotroceniul liniștit

Suntem în cartierul Cotroceni, la doi pași de Opera Română și superba Biserică Sfântul Elefterie. Mai mulți tineri ai Asociației Antistatic dau o raită pe străduțele liniștite ale unui cartier boem, cu case vechi, cu o arhitectură superbă.

„Plimbându-ne pe străzile Cotroceniului și văzând zi după zi același plăcuțe cu dr. Lister, dr. Clunet, dr. Rainer, am ajuns să ne întrebăm – cine a fost Lister, Clunet sau Rainer? Ce realizări au avut toți acești mari doctori despre care majoritatea oamenilor nu știu nimic?”, spune Eduard Bălaș.

Cine a fost Iancu Cavaler de Flondor, care a dat numele unei străzi din Sectorul 2, ce duce spre Foișorul de Foc? Este una dintre cele 150 de întrebări la care răspunde proiectul

La o simplă căutare pe Google, ați afla imediat că doctorul Joseph Lister a fost un chirurg englez. Sau că Francisc Iosif Rainer s-a născut în București, fost medic, antropolog și membru de onoare al Academiei Române.

Eduard și prietenii săi s-au gândit să aducă aceste informații mai aproape de trecători, așa că au pus rapid pe picioare un proiect.

„Am identificat câteva străzi, am realizat ilustrații ale personalităților și am creat niște plăcuțe informative ce conțineau imaginea, o scurtă informație despre medicul respectiv și un cod QR care ducea la o pagină web unde cei curioși puteau afla mai multe despre viața acelei personalități. Inițiativa a fost bine primită, lucru care ne-a motivat să încercăm să implementăm acest demers și în restul orașului”, explică Eduard.

Așa s-a născut „Portrete de cartier”, apoi tinerii au decis să mai facă un proiect. Doar că de această dată să iasă din Cotroceni.

George Vâlsan colț cu Vintilă Mihăilescu

Eduard și colegii săi de la asociație au pus la cale „Străzi cu renume”, co-finanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, care a presupus realizarea de panouri informative pentru 100 de străzi.

Apoi s-a mai născut „Mergând pe străzi cu renume”, de această dată co-finanțat de ARCUB prin programul „2021 – București oraș deschis”, cu o suplimentare de încă 50 de străzi.

Am dorit încă de la început ca acest proiect să nu fie doar unul informativ, educativ, ci și unul cultural. Am considerat că aceasta este o oportunitate excelentă de a promova artiști români și de a familiariza bucureștenii nu doar cu personalități marcante ale istoriei, ci și cu ilustratori și estetici contemporane. Eduard Bălaș, responsabil comunicare proiect:

Doar 1% din străzile din București au nume de femei

Vorbim așadar de 150 de străzi din București care au fost alese și pe care au fost deja instalate plăcuțe informative cu date despre cel sau cea care dă numele arterei respective.

150 de străzi din București au deja plăcuțe cu explicații referitoare la numele pe care le poartă

„Criteriile de alegere a străzilor au fost o combinație de motivații pragmatice și ideologice. Înainte de începerea proiectului am făcut o mică cercetare și am descoperit acest studiu numit «Când străzile nu au nume… de femei», de Ilona Voicu, parte din volumul «Orașul (non) sexist». Concluziile sunt destul de triste! În București din totalul de peste 5.000 de străzi care poartă numele unui om, doar 1% au nume de femei, în timp ce despre 17% din numărul total de străzi nu există informații publice”, explică Eduard.

Practic, despre mai bine 850 de persoane care dau numele unei străzi nu se știe nimic, în timp ce străzile ce poartă numele unor femei sunt undeva la 45, toate fiind incluse în proiectele celor de la Asociația Antistatic.

Strada Maria Rosetti, una dintre puținele artere din Capitală care poartă numele unei personalități feminine

„Ne-am dorit să aducem în vizorul bucureștenilor personalități importante care, din păcate, au fost marginalizate sau despre care majoritatea oamenilor nu cunosc prea multe. Am dus proiectul și la oamenii ce locuiesc în zone periferice, sau, în orice caz, în afara centrului cultural al Capitalei. Ca urmare am ales străzi din Băneasa, Crângași, Ferentari, Berceni și alte cartiere”, mai spune responsabilul proiectului.

28 de artiști au fost implicați în proiectele „Străzi cu renume”, atât ilustratori consacrați ca Pisica Pătrată, Alina Marinescu, Oana Ispir, dar și studenți și artiști, adunând o varietate mare de stiluri și abordări vizuale.

Artiștii plastici s-au întrecut în portrete

În tot procesul acesta am descoperit personalități demne de toată admirația și, nu de puține ori, personaje a căror viață bate filmul. Sperăm ca prin demersul nostru cât mai mulți oameni nu doar să descopere, dar și să învețe măcar un pic din viața impresionantă a acestor oameni. Reprezentanții Asociației Antistatic:

