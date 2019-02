„Nu este deloc ușor să dezvolți un site de mărimea aceasta, fără capital! Eu am început în 2009, cu banii mei de zi cu zi. Având părinții la țară, aveam noroc că mai primeam pachet de acasă. În general, în România, investițiile în astfel de proiecte online sunt foarte rare și trebuie să faci totul din buzunarul tău! Am avut, însă, răbdare și am trecut peste multe piedici ca să mențin acest site. În timp ce eu construiam platforma, vedeam cum prietenii mei plecau rând pe rând în străinătate în căutarea unor venituri decente. Eu am continuat… Nopți nedormite și foarte multe linii de cod m-au ajutat să progresez cu Student pe net. Totul a mers din aproape în aproape, am văzut cum site-ul crește organic și recent, la cererea comunității, am introdus ideea de ghid urban online pentru studenți”, a declarat Leescu Ionuț, creatorul acestui site.