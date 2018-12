O cutie de lemn se deschide și ne adunăm în jurul ei, luând fiecare câte un șirag sau cub de biluțe magnetice. Apoi începe frământatul. Fiecare începe să facă forme, să întindă ațe de biluțe, să le învârtă în mâini. A început distracția.

„Chiar dacă îți plac sau te enervează, tot începi să te joci cu ele”, spune Iulian. „Sunt addictive” (creează dependență), zice și Dan.

Cei doi tineri sunt studenți la Antrepreneurship Academy, facultatea la care îți înființezi o firmă din prima zi trebuie să faci profit ca să nu ai restanțe. Așa că ei s-au apucat de comerț online.

Doar că toată lumea vinde în ziua de azi chestii pe internet. Așa că le trebuia un produs cu adevărat special cu care să iasă pe piață.

„La început, eu eram un entuziast al acestor magneți și am văzut că mătușa mea, care e în zona corporate, e o persoană destul de ocupată și are multe lucruri pe care trebuie să le rezolve, a fost fascinată de jucăria asta, la modul: ce mult mă ajută să mă destresez. Am zis să facem un kit mai complex care să aibă și mai multe întrebuințări și să-l targetăm pe zona de oameni ocupați, stresați, care au nevoie de ceva să elimine din stresul acesta”, explică Iulian Puiu cum a pornit totul.

„Ați auzit de fidget spinner, fidget cube, stress board, același lucru îl poate îndeplini și kitul nostru. Dacă vrei să construiești ceva, da, atunci îți ocupă timp, dar dacă te joci cu el absent în mână, atunci ce reușește să facă este să-ți concentreze mintea”, explică Dan.

Fidget spinner, fidget cube și stress board sunt tot felul de accesorii pe care le meșterești în mână, în timp ce mintea e în altă parte.

„Am făcut și un research înainte și am descoperit că nu toată lumea se poate relaxa folosindu-le. Trebuie să fii în primul rând o persoană kinestezică, care simte mereu că îți folosește degetele la ceva când se gândește. Pentru o persoană care vrea să fie concetrată doar pe acel tasc, s-ar putea să nu fie la fel de util”, mai spune Iulian, jucând un șirag de biluțe între degete.

Îl știți pe colegul care mereu mișcă un pix în mână? Ați putea să-i faceți un cadou util. Prețurile pentru un kit de magneți anti-stres încep de la 40 de lei și pot ajunge până la 500, depinde de numărul magneților. Când nu ești la birou, poți construi cu magneții tot felul de forme.

Magneții sunt realizați în România, cu ajutorul unor tineri creativi.

