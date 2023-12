Student sau spion rus?

Procurorii din Țările de Jos au declarat în martie că un student de la o renumită universitate din capitala Americii este de fapt un spion rus, care a încercat să obțină un stagiu la Curtea Penală Internațională de la Haga pentru a fura informații.

Sub numele său fals Victor Muller, studentul s-a infiltrat atât de bine încât colegi de-ai lui au mărturisit că era ultima persoană la care s-ar fi așteptat să fie un agent militar sub acoperire. L-au descris ca fiind sociabil și activ în viața academică. Până când a fost prins sub numele lui real – Serghei Vladimirovici Cerkasov.

Și în Marea Britanie au fost prinși patru spioni ruși care aveau identități false bulgărești, folosite pentru a afla informații despre părți-cheie ale infrastructurii britanice.

Vremuri noi, strategii vechi

Experții în intelligence cu care au discutat cei de la Business Insider au declarat că spionii sunt parte din strategia Rusiei, dezvoltată odată cu creșterea tensiunilor cu Occidentul, în contextul în care relațiile dintre Occident și Rusia au ajuns la cel mai scăzut nivel de la Războiul Rece. Deși spionajul nu e o noutate pentru Rusia, publicația scrie că metodele de spionaj au avansat în ultimii ani.

Nu toți spionii sunt însă ilegali. Există spioni trimiși de ambasade pentru a ocupa aparent posturi diplomatice, în timp ce adună în secret informații. Agenții „sub acoperire” sau „ilegali” trăiesc sub identități false, uneori timp de zeci de ani, în timp ce adună informații, fără ca persoanele din jur să știe cu ce ocupă ei de fapt.

Creșterea agenților sub acoperire este și o consecință a expulzării diplomaților ruși, notează un fost ofițer de contrainformații al FBI, Kevin Riehle.

Putin, fost ofițer de informații externe

„Pentru că nu arată ca fiind ruși, nu operează din ambasadă, se pot deplasa fără să fie supuși controlului pe care îl are un ofițer diplomatic rus”, a spus el pentru Business Insider.

Președintele rus Vladimir Putin a fost el însuși un fost ofițer de informații externe al KGB și a celebrat mult timp isprăvile spionilor ruși. Într-un discurs ținut la sediul agenției ruse de informații externe, SVR, în 2020, el i-a lăudat pe spionii „curajoși” ai Rusiei, scrie publicația americană.

În timpul Războiului Rece, Canada a devenit un centru pentru crearea ilicită de identități pentru spionii ruși. Țara avea reguli mai puțin stricte pentru crearea pașapoartelor și a actelor de identitate decât alte națiuni occidentale, a explicat Trevor Barnes, autorul cărții „Dead Doubles”, în care explorează una dintre cele mai cunoscute rețele de spionaj rusesc sub acoperire.

Țările permisive, vizate de spioni

Unii funcționari ai ambasadelor rusești de externe au fost desemnați să joace un rol macabru, a spus el, căutând în ziare anunțuri despre decesul unor copii ale căror identități ar fi fost apoi folosite pentru a obține pașapoarte pentru agenți. Dar în urma evenimentelor din 11 septembrie 2001, noile tehnologii, cum ar fi pașapoartele biometrice, au făcut mai dificilă utilizarea actelor de identitate false.

Astăzi, una dintre zonele spre care se îndreaptă agenții ruși este America de Sud „Rusia merge acolo unde este cel mai ușor. Și, la fel ca în cazul oricărei activități operaționale, mergi acolo unde este mai puțin riscant, așa că bănuiesc că se duc acolo, pentru că riscul este mai mic”, a mai spus Riehle pentru Business Insider.

Nu se știe câți spioni sunt

Experții mai spun că Rusia s-ar putea întoarce la vechile practici. De pildă, în timpul războiului civil spaniol din anii 30, agenții Uniunii Sovietice au furat pașapoartele străinilor care s-au înrolat pentru a lupta pentru republicanii socialiști împotriva fasciștilor lui Francisco Franco. Aceștia le-au folosit pentru a crea identități „sub acoperire” pentru spioni, dintre care unii au fost demascați abia la zeci de ani după încheierea războiului.

Presupușii agenți arestați recent în Marea Britanie au dus o viață obișnuită, lucrând ca ingineri de rețea, șoferi pe ambulanță sau asistenți de laborator, notează Business Insider.

Este imposibil de știut, a spus Riehle, câți agenți sub acoperire a desfășurat Rusia în Occident. În mod tradițional, agenții plasați în roluri de acoperire se antrenează timp de aproximativ șase ani, un proces costisitor și detaliat, menit să elimine orice greșeli sau neconcordanțe care i-ar putea expune ca trăind sub o identitate falsă. Numărul acestora ar putea fi de doar 30, a declarat Riehle pentru Business Insider.

