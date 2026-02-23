36% dintre tineri spun că le merge mai bine

Potrivit Barometrului de Lichiditate realizat de TeamBank, aproape jumătate dintre germani spun că situația lor financiară a stagnat în ultimul an, iar aproape o treime consideră că stau mai rău decât în urmă cu 12 luni. Totuși, în acest peisaj tensionat, tinerii între 18 și 29 de ani ies clar din tipar.

36% dintre respondenții din Generația Z afirmă că situația lor financiară s-a îmbunătățit în ultimele 12 luni. În schimb, doar 11% dintre cei cu vârste între 50 și 79 de ani spun același lucru.

Diferența devine și mai clară când vine vorba despre viitor. Doar 10% dintre tinerii sub 30 de ani se așteaptă ca situația lor financiară să se înrăutățească în următorii trei până la cinci ani. În rândul persoanelor peste 50 de ani, procentul urcă la 41%.

În același timp, 68% dintre tinerii germani cred că vor avea o evoluție pozitivă în următorii ani, cu șase puncte procentuale mai mult decât în primăvara lui 2025.

Tinerii sunt mai optimiști, dar nu au rezerve mari

Deși sunt mai încrezători, tinerii nu stau mai bine la capitolul economii. 31% dintre cei între 18 și 29 de ani spun că au reușit să economisească mai mult în ultimul an. Însă 15% dintre ei au mai puțin de 500 de euro disponibili pentru cheltuieli neprevăzute.

În comparație, aproape trei din zece persoane de peste 50 de ani au economii de urgență de peste 5.000 de euro. Cu toate acestea, exact această categorie este mult mai pesimistă în privința viitorului.

Studiul a introdus pentru prima dată un indice de reziliență financiară, care măsoară câți respondenți spun că le-au crescut simultan și veniturile, și economiile. Rezultatul arată că persoanele mai în vârstă sunt, în general, mai solide financiar, dar mai puțin încrezătoare.

De ce sunt cei peste 50 de ani mai pesimiști

Respondenții mai în vârstă au raportat mai des scăderi ale venitului disponibil în ultimul an. În plus, 41% dintre cei peste 50 de ani se așteaptă la o deteriorare a situației lor financiare în următorii ani.

„Incertitudinea continuă se reflectă clar în reticența oamenilor de a consuma”, a explicat Christian Polenz, CEO al TeamBank.

Sondajul a fost realizat de institutul YouGov în septembrie 2025, pe un eșantion de 3.100 de persoane din Germania.

Boomers, cea mai bogată generație, dar nu și cea mai încrezătoare

Interesant este că, potrivit Raportului Allianz Global Wealth, generația Baby Boomers este cea mai bogată generație din istorie, începând cu 2024. Generațiile mai tinere au trecut prin criza financiară din 2008, pandemia de COVID-19 și războiul din Ucraina, evenimente care au încetinit acumularea de avere.

Cu toate acestea, percepția asupra viitorului diferă puternic. Cei tineri cred că lucrurile vor merge mai bine. Cei mai în vârstă se tem că vor merge mai rău.

Generația Z include, în general, persoanele născute între aproximativ 1997 și 2012, adică cei care au astăzi până în jur de 30 de ani, în timp ce Baby Boomers sunt cei născuți între 1946 și 1964, adică actualii adulți de peste 60 de ani.

