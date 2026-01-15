Tinerii din Generația Z au șanse mari să devină cei mai bogați din istorie

Generația Z, formată din persoanele născute între 1997 și 2012, este pe cale să devină cea mai bogată din istorie, conform unui studiu publicat în 2025 de Bank of America și citat de portalul de știri Rts.ch. Aceasta promite să fie o forță economică globală, influențând masiv economia și piața muncii.

În 2025, tinerii sub 30 de ani din Generația Z și-au făcut vocea auzită în întreaga lume, organizând proteste în țări precum Nepal, Maroc, Madagascar și Peru. Motivați de dorința de a combate inegalitățile, corupția și de a apăra democrația, aceștia au devenit o forță socială remarcabilă.

Datele studiului arată că această generație are șanse mari să devină cea mai bogată din istorie, până în 2035. Mai multe avantaje le sunt atribuite: moștenirea patrimoniului substanțial al baby-boomerilor, creșterea rapidă a salariilor și cel mai ridicat nivel de educație de până acum.

Tinerii din Generația Z vor au salarii mai mari la vârste mai fragede

Un exemplu concret vine din Elveția, unde salariile tinerilor au crescut considerabil în ultimii 10 ani, iar tendința continuă. În Statele Unite, un membru al Generației Z de 25 de ani câștigă deja cu 50% mai mult decât un baby-boomer la aceeași vârstă.

În Croația și Slovenia, tinerii câștigă la fel de mult ca media națională, iar în Franța se apropie de acest prag. Unul dintre motivele pentru acest avans este legătura strânsă a Generației Z cu tehnologia. „Ne aflăm abia la începutul revoluției și transformării induse de inteligența artificială, iar acest proces va dura un timp.

Aceasta este o tehnologie care va marca toate generațiile, însă oferă un avantaj Generației Z și poate fi un dezavantaj pentru altele”, a declarat Rafael Lalive, profesor la HEC Lausanne, pentru sursa citată mai sus.

Multiplele crize economice au modelat mentalitate Generației Z și abordarea problemelor cu banii

Experții subliniază că Generația Z a fost modelată de multiple crize: criza financiară din 2008, pandemia de Covid-19, perioade de inflație și tensiuni geopolitice.

„A fost socializată într-o lume a incertitudinilor, ceea ce i-a dezvoltat o atitudine mai prudentă. Este o generație mai pragmatică decât Millennials, punând accent pe stabilitate, siguranță financiară și flexibilitate, mai degrabă decât pe experiență”, afirmă John Plassard, strateg la Cité Gestion.

Generația Z se va confrunta și cu cea mai mare inegalitate socială

Totuși, perspectivele de bogăție ale Generației Z vin cu provocări. Profesoara Elodie Gentina de la IESEG avertizează că „studiul Bank of America analizează veniturile și patrimoniul, dar nu ia în calcul condițiile reale de viață”.

„Știm că atunci când locuințele, energia sau riscurile climatice devin din ce în ce mai costisitoare, o creștere a salariului (…) nu se traduce neapărat într-o calitate mai bună a vieții. Este posibil să avem o generație mai bogată pe hârtie, dar sub presiune în viața de zi cu zi”, explică Gentina.

Moștenirile pe care le primesc tinerii din Generația Z ar putea accentua inegalitățile sociale

De asemenea, redistribuirea bogăției de la baby-boomeri la Generația Z ar putea accentua inegalitățile, creând două categorii de tineri.

„O parte va moșteni un patrimoniu care le oferă timp, siguranță și libertate profesională, în timp ce cealaltă parte nu va moșteni nimic și va depinde doar de salariu, trăind sub o presiune financiară mare.

Această fractură va modela pe termen lung traiectoriile de viață, relația cu munca și perspectiva asupra viitorului”, adaugă Elodie Gentina.

Un tânăr din doi nu se simte în siguranță din punct de vedere financiar

Un tânăr din doi nu se simte în siguranță din punct de vedere financiar Un studiu realizat de Deloitte în 44 de țări arată că un tânăr din doi nu se simte în siguranță din punct de vedere financiar. Mai mult de jumătate dintre tinerii din aceste generații trăiesc de la un salariu la altul, iar peste o treime întâmpină dificultăți în acoperirea cheltuielilor lunare. Aproximativ 40% își exprimă îngrijorarea cu privire la posibilitatea de a se pensiona confortabil.

Tinerii din Generația Z sunt considerați cei mai anxioși de până acum. Insecuritatea financiară reprezintă un obstacol major în calea creșterii personale și profesionale. Potrivit datelor, 60% dintre Gen Z și 68% dintre millennials care se simt siguri financiar au declarat că au fost fericiți în 2025. În schimb, doar 28% dintre Gen Z și 31% dintre millennials cu insecuritate financiară au raportat același lucru.

Peste 80% dintre respondenți au menționat că viitorul financiar pe termen lung și situația financiară zilnică le provoacă anxietate. De altfel, 48% dintre Gen Z și 46% dintre millennials nu se simt siguri financiar în 2025, o creștere semnificativă față de 30%, respectiv 32%, în 2024.

