(190112) -- BEIJING, Jan. 12, 2019 () -- Photo taken on Dec. 20, 2018 shows the first phase project of Taishan Nuclear Power Plant in Taishan, south China's Guangdong Province.,Image: 406820456, License: Rights-managed, Restrictions: WORLD RIGHTS excluding China - Fee Payable Upon Reproduction - For queries contact Avalon.red - [email protected] London: +44 (0) 20 7421 6000 Los Angeles: +1 (310) 822 0419 Berlin: +49 (0) 30 76 212 251 Madrid: +34 91 533 4289, Model Release: no, Credit line: Profimedia