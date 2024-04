Numărul doi al diplomaţiei americane, Kurt Campbell, a acceptat cererea autorităţilor de la Niamey în cursul unei întâlniri la Washington cu premierul Ali Mahamane Lamine Zeine, aflat la putere în urma loviturii de stat din iulie 2023.

Țara din Africa de Vest, din regiunea Sahel, condusă de autoritățile militare, și-a întărit recent legăturile cu Rusia, notează BBC.

Zeci de instructori militari ruși au sosit în Niger ca parte a unui nou acord cu junta aflată la conducerea țării. Personal militar din cadrul Ministerul rus al Apărării urmează să instaleze un sistem de apărare antiaeriană de ultimă generație și va instrui militarii din Niger în utilizarea lui, a relatat presa de stat, săptămâna trecută.

Misiunea urmează după o convorbire telefonică între şeful juntei, Abdourahamane Tchiani, şi preşedintele rus Vladimir Putin, de la sfârşitul lui martie.

Russian military instructors arrived in Niger this week state TV said citing a deal between the junta and Moscow to boost security cooperation



Russia has agreed to set up an air defense system and train Nigerien troops as the future for US forces in the country remain uncertain pic.twitter.com/PXGLhnb1ZA