Viața la Paris a unei românce care le pune francezilor pe masă ciulama și sarmale. „Aici, statul a fost extrem de generos în pandemie”

A plecat din România alături de familie pe vremea comunismului, când avea avea 6 ani și jumătate. În Franța a făcut școala gimnazială, liceul, dar și facultatea. Ecaterina Paraschiv e absolventă de drept fiscal la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

A profesat ani buni ca avocat, însă la un moment dat, și-a dat seama că nu acesta e drumul pe care dorește să-l urmeze, așa că și-a îndreptat privirea spre antreprenoriat. Schimbarea a fost de bun augur, căci acum deține o afacere de succes în Paris.

Ecaterina Paraschiv și-a spus povestea pentru Libertatea, dezvăluind cum e să fii antreprenor în Franța, chiar și în timpul pandemiei.

Libertatea: Cum v-ați hotărât să deschideți un restaurant în Paris? Știu că ați studiat Dreptul în Franța.

Ecaterina Paraschiv: Să începem cu începutul. Eu m-am născut la București dintr-un tată greco-român și o mamă româncă. După o carieră de specialist în taxe și impozite, am decis să renunț la tot pentru a mă consacra industriei de catering. De ce? Pentru că sunt pasionată de ospitalitate. Îmi place să primesc oameni, să îi fac fericiți și să fac tot ce pot pentru a-i face să se simtă minunat. Masa este simbolul familiei, al bunăstării și al împărtășirii momentelor. Hrănirea oamenilor este un act fundamental. Desigur, există noțiunea de plăcere, dar mai presus de toate cea de supraviețuire, moștenire și transmitere, care se află în epicentrul activității mele de bucătar.

Prin intermediul celor trei restaurante pariziene ale mele intenționez să evidențiez cultura noastră, care, după părerea mea, este prea puțin cunoscută. Ecaterina Paraschiv, antreprenor:

Ecaterina Paraschiv în fața unuia dintre restaurantele sale

– Cine v-a sprijinit pentru a deveni antreprenor?

– M-am simțit întotdeauna un antreprenor. Părinții mei mi-au insuflat asta. Desigur, băncile m-au ajutat foarte mult, la fel și cunoștințele mele, dar cel mai greu este să iei decizia de a deveni antreprenor și în acest demers nimeni nu te va putea ajuta. Aceasta este o decizie personală și implică multe responsabilități economice, dar și umane.

– Cum au supraviețuit restaurantele dumneavoastră în pandemie? Statul francez v-a ajutat în vreun fel?

– Am trăit vremuri foarte dificile. Din fericire, statul francez a fost extrem de generos cu sectorul industriei hoteliere și de catering din Franța. Am fost în mare parte susținuți financiar. În ciuda situației, am construit, împreună cu echipa mea, un nou proiect, și anume IBRIK DELI, al treilea restaurant deschis la sfârșitul carantinei, în iunie 2021.

– Ați fost nevoită să închideți restaurantele în vreun moment în pandemie? Ce reguli au existat în Franța în ultimele luni?

– Am luat decizia de a închide restaurantele și de a nu implementa sistemul de „take away” doar de dragul profitabilității.

Statul francez a aplicat reguli foarte stricte, având o carantinare totală, urmată apoi de o stare de alertă. Regulile s-au schimbat mult în ultimul an, ceea ce a îngreunat și obținerea beneficiilor. Ecaterina Paraschiv:

– Cum v-au mers afacerile în ultimele luni? Clienții au continuat să frecventeze restaurantele la fel ca înainte de criza de coronavirus?

– Am fost autorizați să redeschidem restaurantele la mijlocul lunii mai 2021. Spre surprinderea noastră, am întâmpinat mulți oameni. Ei așteptau acest moment de 7 luni, ceea ce justifică și prezența semnificativă. Am fost foarte bucuroși să vedem acest entuziasm. Cu toate acestea, am avut și încă avem mari dificultăți în recrutare. Într-adevăr, mulți oameni au decis să își schimbe sectorul de activitate în această perioadă.

– Aveți și români printre clienți?

– Da, desigur! Foarte mulți! Încă îmi face mare plăcere să vorbesc limba mea maternă. Când am ocazia să vorbesc cu ai noștri compatrioți, mă simt ca și când aș fi acasă!

– Ce preparate culinare românești preferă francezii?

– Aș putea spune că le place totul. Vin pentru prima dată și nu se așteaptă la nimic special, deoarece nu ne cunosc gastronomia. Reușim să-i surprindem cu ușurință. Ei recunosc gusturi nu foarte diferite de cele pe care le cunosc, dar sunt încântați de combinațiile noastre de arome care, de altfel, îi surprind. Desigur, sarmalele în frunze de varză murată își fac întotdeauna efectul, hahaha!

– Plănuiți să vă extindeți afacerea? Să deschideți și alte restaurante în alte orașe din Franța? Poate chiar în România.

-În acest moment am trei restaurante la Paris. Aș vrea, desigur, să deschid și altele. Cu cât sunt mai multe, cu atât România va fi mai cunoscută. Scopul meu este să-i fac pe oaspeții noștri să îsi dorească să vină în frumoasa noastră țară! Sper să pot deschide cel puțin încă trei restaurante până în 2024.

