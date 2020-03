De Mirela Neag,

30 de cadre medicale de la Spitalul Județean de Urgență Arad se află în autoizolare pentru 14 zile, după decesul preotului de 64 de ani infectat cu coronavirus.



Este vorba despre cadre medicale de la Unitatea Primiri Urgențe și de la Secția de Anestezie Terapie Intensivă care l-au îngrijit pe pacientul decedat pe 23 martie, acesta fiind testat prea târziu pentru COVID-19.

Toți cei care au intrat în contact în spital cu acest pacient așteaptă de trei zile rezultatele testelor, acasă. După trei zile de așteptare, medicul de la UPU Bogdan Pitiș a postat, joi seară, la ora 19.00, un apel prin care și-a strigat disperarea, după o serie de încercări eșuate de a afla dacă este infectat sau nu.



Am sunat la Prefectură, la DSP Arad, la Spitalul Victor Babeș Timișoara, nimeni nu știe nimic. Domnule Iohannis, domnule Orban, domnule Tătaru, domnule Arafat, fac un apel la dumneavoastră. Vă rog să mă ajutați. De trei zile am început să fiu simptomatic și nimeni nu știe nimic sau nu se vrea. Sunt acasă, izolat cu trei copii și soția. Medicul UPU Bogdan Pitiș, pe contul său de FB

Contactat de Libertatea la 4 ore de la postare, medicul Bogdan Pitiș a declarat că problema a fost rezolvată. “În urma postării, am primit rezultatul testului. Nu voi face public rezultatul, vă spun doar că l-am primit. Vă mulțumesc tuturor”, a spus specialistul de la Urgențe Arad.



Aceasta este postarea completă a medicului Bogdan Pitiș, medic UPU Spitalul Județean Arad:



“Sunt foarte mâhnit de ceea ce se întâmplă. Văd și citesc atâtea postări și chiar articole în media locală, medici infectați, aparatură, grijă față de cetățeni, chiar că s-au primit rezultatele testărilor cadrelor medicale. Am zis să tac, dar nu mai am încotro. De câteva zile aștept rezultatul testării pt SARS-covid2, în urma expunerii. Nici la această oră NU am primit rezultatele. Am sunat la Prefectură, DSP Arad, Spitalul Victor Babeș TM, nimeni nu știe nimic.

Domnule Iohanis, dl.Orban, dl.Tătaru, dl. Arafat fac un apel la dvs. Vă rog să mă ajutați. De 3 zile am început să fiu simptomatic și nimeni nu știe nimic, sau nu se vrea. Sunt acasă, izolat cu 3 copii și soția.

Vă mulțumesc !!!”



