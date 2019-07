Un raport al Curții de Conturi din Franța arată că în decursul ultimului an Brigitte Macrona cheltuit 279.144 euro pentru salariile celor patru angajați pe care îi are în subordine. Suma aceasta este trecută la cheltuielile primei doamne, scrie The Telegraph.

Dar la această sumă se adaugă și alte cheltuieli care sunt trecute pe numele soțului său dar de care beneficiază mai mult soția președintelui decât liderul de la Elysee. De exemplu, palatul plătește lunar 5.200 de euro unei coafeze care le aranjează părul celor doi.

Din același raport rezultă că în 2018, soții Macron au cheltuit pe vacanțe 100 de mii de euro, iar cheltuielile totale ale Palatului au depășit cu 5,8 milioane de euro valoarea estimată în anul precedent.

Francezii nu au reacționat însă foarte rău la sumele exorbitante cheltuite de cuplul prezidențial, fiind deja obișnuiți cu lideri care cheltuie sume exorbitante pentru îngrijirea personală. De altfel soții Macron nu sunt nici pe departe cei mai cheltuitori.

De exemplu, Carla Bruni-Sarkozy, prima doamnă a Franței în perioada 2008-2012, fosta top model avea 8 colaboratori cu un cost de 437.000 de euro anual.

