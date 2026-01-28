Vor fi alocate peste 103 de milioane de euro pentru proiectul de „rețele inteligente de electricitate” din România și Bulgaria.

„Uniunea Europeană a publicat astăzi (miercuri – n.r.) lista proiectelor de interconectivitate energetică finanţate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei în 2026. Din cele 650 de milioane de euro, aproape 104 milioane vor finanţa Proiectul de Interes Comun – CARMEN, dezvoltat de consorţiul format din Delgaz Grid S.A., CNTEE Transelectrica S.A. şi Elektroenergien Sistemen Operator EAD”, a spus Bogdan Ivan, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a mai adăugat că prin acest proiect „reţelele de transport şi distribuţie a energiei din România şi Bulgaria vor fi modernizate şi digitalizate pentru mai multă eficienţă, dar şi pentru a genera fluxuri sigure de energie electrică din surse regenerabile”.

Potrivit ministrului Energiei, interconectările energetice vor însemna preţuri mai mici pentru români.

„Concret, interconectările energetice înseamnă prețuri mai mici pentru români și companiile din România, pentru că transferă eficient și sigur energie, fără pierderi și fără suprasolicitări în sistem. CARMEN, primul Proiect de Interes Comun din aria tematică «rețele inteligente de electricitate» dezvoltat pe teritoriul României, înseamnă investiții care se văd în facturi, în economie și în securitatea energetică a regiunii”, a mai precizat Bogdan Ivan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE