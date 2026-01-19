Dumitru Chisăliță spune că încă nu este prea târziu pentru a lua o decizie inteligentă, deși luna ianuarie 2026 vine cu facturi mai mari pentru cei care folosesc energie electrică pentru încălzire.

Dumitru Chisăliță: Piața de energie, afectată de lipsa de încredere

„În acest moment există oferte sub 1 leu/kWh, cu până la 35% mai mici față de cele actuale, iar diferența se va vedea direct în factură, luna de lună”, a declarat Chisăliță.

România a trecut printr-o schimbare bruscă în iulie 2025, când piața de energie electrică a fost reliberalizată după ani de plafonări și intervenții, conform sursei citate.

„Statul a retras protecția fără pregătire, fără comunicare și fără instrumente de tranziție. Rezultatul a fost o creștere medie a prețului la electricitate de peste 60% în câteva luni”, se arată în analiza făcută de AEI.

Cu toate acestea, pe piață există acum oferte mai avantajoase, dar mulți consumatori evită schimbarea furnizorului, din motive psihologice.

„După trei ani de haos – facturi explodate, plafonări arbitrare, schimbări de reguli și mesaje contradictorii – românii nu mai percep energia ca pe un serviciu. O percep ca pe un pericol”, a precizat Chisăliță.

AEI: Frica de schimbare, obstacol major

Asociația subliniază că reticența românilor de a opta pentru oferte mai ieftine la curent electric este alimentată de ceea ce economiștii numesc „status quo bias”.

„Chiar și o ofertă cu 35% mai ieftină este privită ca suspectă, nu ca oportunitate. «Sigur e o capcană», «Sigur vor mări după», «Mai bine rămân unde sunt. Chiar dacă plătesc mult mai mult»”, menționează AEI.

Pe lângă aceasta, există și o „fricțiune birocratică intenționat lăsată neclară”, care descurajează schimbarea furnizorului, deși procesul poate dura doar zece minute online.

Românii se tem de eventuale complicații legate de facturare, datorii sau întreruperea alimentării cu energie electrică.

„Acest lucru nu este un accident, ci protejează status quo-ul. Rezultatul este o piață liberalizată pe hârtie și înghețată în realitate. Oamenii plătesc mai mult nu pentru că nu există alternative, ci pentru că nu au încredere să le folosească. Cum s-ar putea sparge acest blocaj? Nu prin noi plafonări, ci prin atacarea directă a fricii”, a concluzionat Chisăliță.

Soluții pentru depășirea blocajului din energie

AEI propune mai multe soluții pentru a sparge blocajul psihologic și birocratic: o garanție de stat care să asigure returnarea diferenței dacă costurile cresc după schimbarea furnizorului, un contract standard de o pagină, recomandat de ANRE, și un portal public care să prezinte media ultimelor prețuri încheiate pentru populație.

Aceste măsuri ar putea transforma economiile „din abstract în emoție”, afirmă Asociația Energia Inteligentă.

Totuși, aceste schimbări nu sunt implementate, iar AEI atrage atenția că interesele economice și politice contribuie la menținerea unei piețe caracterizate de neîncredere.

„Dar aceste lucruri nu se întâmplă. Pentru că o piață care funcționează ar tăia profiturile unor furnizori, dintre care mulți sunt legați direct sau indirect de stat și de politică. Ar tăia din taxele și accizele care ajung la stat. România nu are o criză de energie. Are o criză de încredere. Iar până când frica nu va fi tratată ca problemă centrală, milioane de oameni vor continua să plătească cu 30-40% mai mult, de bunăvoie, într-o piață care ar putea fi ieftină, dar este ținută scumpă prin tăcere și inerție”, conchide analiza făcută de reprezentanții asociației.

Conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei s-a aflat la 9,7% în luna decembrie 2025, comparativ cu luna decembrie 2024, iar cel mai mult s-a scumpit energia electrică, cu 60,91%, în aceeași perioadă.

