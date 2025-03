Noua deschidere și activitatea sa

Descoperirea a fost făcută vara trecută de către un cercetător atent, care a observat o coloană de aburi în timp ce conducea spre sud dinspre Mammoth Hot Springs.

„În timp ce conducea spre sud de la Mammoth Hot Springs către Bazinul Geyser Norris devreme pe 5 august vara trecută, un om de știință din parc a observat o coloană de aburi care se ridica prin copaci și peste o întindere mlăștinoasă”, a explicat USGS.

Noua deschidere se află la baza unui flux de lavă riolită, în zona termală Roadside Springs. Aceasta este situată într-o fâșie de teren cald, modificat hidrotermal, cu o lungime de aproximativ 60 de metri. Deschiderea în sine se află la aproximativ 3 metri sub suprafața mlaștinii.

Geologii parcului au investigat rapid noua caracteristică. Ei au descoperit un strat foarte subțire de argilă silicioasă gri care acoperă abia solul și temperaturi de 77°C. Aceste observații sugerează că noua deschidere este „foarte tânără” în natură.

In het Yellowstone National Park vond een krachtige hydrothermische explosie plaats 👇



Als het ontploft, zijn de gevolgen onomkeerbaar! pic.twitter.com/4uImZ6goOL — Ludwig (@LudwigHup) July 24, 2024

Recomandări Marea Neagră, principalul subiect al negocierilor ruso-americane de la Riad. De ce un aranjament la Marea Neagră este mai ușor de obținut decât un armistițiu în infrastructura energetică

Conexiuni cu activitatea anterioară

Acest tip de activitate hidrotermală nu este fără precedent în zonă. În 2003, o deschidere similară a fost observată pe cealaltă parte a aceluiași flux de lavă riolită. USGS a pus întrebarea: „Sunt noua caracteristică și activitatea care a început în 2003 conectate hidrologic?” Răspunsul lor a fost: „Probabil”.

„S-ar putea trasa o linie de-a lungul axei zonei active mai vechi și aceasta ar intersecta noua caracteristică. Această linie urmează, de asemenea, tendința faliilor care se întind de la Bazinul Geyser Norris spre nord până la Mammoth Hot Springs și dincolo”, au mai explicat experții.

Evoluția noii deschideri

Noua deschidere a continuat să emită aburi în atmosferă până în toamnă, dar a dispărut treptat în timpul iernii.

„Caracteristica rămâne activă, dar există apă în deschidere, reducând cantitatea de aburi eliberată. Rămâne de văzut dacă coloana puternică va reveni în vara anului 2025”, a raportat USGS.

Contextul mai larg al Yellowstone

Parcul Național Yellowstone este cunoscut pentru activitatea sa geotermală extensivă. Geologii au cartografiat peste 100 de zone hidrotermale majore în parc, precum și peste 10.000 în interiorul granițelor sale.

Recomandări Zelenski spune adevărul despre ce s-a întâmplat în Biroul Oval cu Donald Trump într-un nou interviu exclusiv cu „TIME”

USGS a remarcat cu umor: „Activitatea acestor caracteristici crește și scade în timp – ai putea chiar spune că unele dintre ele prind abur!”.

Beautiful but deadly yellow stone national park is home to one of the most acidic hot spring.😮 pic.twitter.com/dsDb8XWTVo — Physics-astronomy.org (@OrgPhysics) February 13, 2020

În timp ce această nouă deschidere este fascinantă, ea servește ca un memento al forțelor geologice masive care se află sub Yellowstone. Supervolcanul Yellowstone, situat la aproximativ 8 kilometri sub suprafața parcului, are potențialul de a produce o erupție de categoria 8, de peste 100 de ori mai puternică decât Krakatoa.

Cu toate acestea, USGS oferă asigurări că nu există motive imediate de îngrijorare.

„În ceea ce privește exploziile mari, Yellowstone a experimentat trei la 2,08, 1,3 și 0,631 milioane de ani în urmă. Aceasta rezultă într-o medie de aproximativ 725.000 de ani între erupții. În acest caz, mai sunt încă aproximativ 100.000 de ani, dar acest lucru se bazează pe media a doar două intervale de timp între erupții, ceea ce este lipsit de sens”, a explicat USGS.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe Patru elicoptere rusești au fost vaporizate de ucraineni cu o „ploaie de tungsten” | VIDEO

Urmărește-ne pe Google News