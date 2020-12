VIDEO / Sute de mii de dolari aruncați pe străzi, după un jaf ca-n filme, cu bombe, mitraliere și ostatici

Zeci de bărbați înarmați au luat cu asalt orașul din sudul Braziliei în jurul miezului nopții, atacurile fiind filmate de localnici. Bandiții au fost surprinși pe străzi, într-o acțiune pusă la punct în cele mai mici detalii.

Aproximativ la ora 3.00, ora locală, primarul din Criciuma, Clesio Salvaro, a scris într-un tweet că are loc „un atac major” și a îndemnat oamenii să rămână acasă.

Un agent de securitate și un ofițer de poliție militară au fost răniți în timpul schimbului de focuri de arme, iar ținta raidului a fost Banco do Brasil, din centrul orașului. Banca nu a anunțat încă câți bani au fost furați. După ce ostilitățile au încetat polițiștii au descoperit mai multe bombe plasate pe străzi și neexplodate.

Poliția militară braziliană a raportat că a fost incendiat un tunel pe drumul principal care duce spre oraș, probabil pentru a împiedica forțele de securitate să trimită întăriri în oraș. Și sediul poliției a fost atacat. Cel puțin șase persoane au fost folosite ca „scuturi umane” de către bărbații înarmați, care au obligat oamenii să stea pe o trecere de pietoni pentru a bloca drumul.

Pe rețelele de socializare au apărut, de asemenea, imagini postate de rezidenții orașului în care se văd pe acoperișuri bărbați descriși ca fiind lunetiști. Primarul a a declarat postului de radio Gaucha că „bandiții” au fugit din oraș cu un convoi de mașini.

Dec 1: People take money scattered on the floor after a mega robbery in the city of Criciuma – Brazil. The gang looks well trained and supported by heavy armory. The modality of crime is called 'Novo Cangaço' pic.twitter.com/4SCUVM3ztK