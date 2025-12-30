Incidentul s-a produs pe 29 decembrie 2025, în jurul orei 16.00.

Polițiștii Compartimentului Rutier Gherla l-au înregistrat pe tânăr cu aparatul radar pe un sector de drum unde limita de viteză este mult mai mică.

Șoferul primise permisul de conducere pe 12 decembrie 2025, însă doar câteva zile mai târziu acesta a fost sancționat.

Amenda aplicată de polițiști este de 4.657,5 lei, iar dreptul de a conduce a fost suspendat pentru o perioadă de 120 de zile.

Poliția subliniază că experiența la volan se formează treptat și îi îndeamnă pe șoferi la prudență, precizând că drumurile publice nu trebuie folosite pentru a testa viteza sau a sfida regulile de circulație.