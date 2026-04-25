Permis suspendat 120 de zile

Aparatul radar a indicat viteza de 173 km/h, pe un tronson de drum unde limita legală maximă admisă este de doar 50 km/h.

Pentru această abatere gravă, polițiștii au luat imediat măsuri. Tânărul a fost sancționat contravențional cu suma de 1.822,5 lei, iar permisul de conducere a fost suspendat pentru o perioadă de 120 de zile (patru luni).

În plus, polițiștii i-au eliberat o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație, ceea ce a însemnat că nu și-a mai putut continua drumul la volan.

Avertismentul autorităților

Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a reamintit cu această ocazie că viteza excesivă continuă să fie una dintre cauzele principale ale accidentelor rutiere cu consecințe tragice.

Oamenii legii atrag atenția asupra unui aspect fizic esențial: la o viteză de 173 km/h, timpul de reacție al șoferului și distanța necesară pentru frânare cresc atât de mult încât evitarea unui obstacol apărut brusc pe carosabil devine practic imposibilă.

