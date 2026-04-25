Se deschid trei noi magazine Action

Noile magazine de tip discount Action, care vin cu o gamă variată de produse non-alimentare, se deschid în localitatea Moşniţa Nouă, din județul Timiș, în Arad şi Bacău, potrivit Economica.net. Retailerul olandez se numără printre puținele companii din sector care mizează pe transparență, făcând publice grilele salariale pentru posturile disponibile.

Action a intrat oficial pe piața din România pe data de 24 septembrie 2025, când a deschis primul magazin la Pitești. În prezent, rețeaua Action numără 13 magazine deschise în țară: la Piteşti, Arad, Oradea, Hunedoara, Bragadiru, Turda, Râmnicu Vâlcea, Alba Iulia, Satu Mare, Drobeta Turnu Severin, Bistriţa, Ploieşti, Aiud. Cea mai recentă inaugurare a avut loc chiar săptămâna aceasta, pe 23 aprilie 2026, în orașul Aiud.

Action se poziţionează pe segmentul retailerilor cu preţuri mici, susținând că are 1.500 de produse sub 5 lei” și săptămânal 150 de produse noi.

Salarii de până la 6.500 de lei

Retailerul Action caută angajați pentru mai multe locații din țară, oferind detalii transparente despre pachetele salariale. În Bacău, compania caută lucrători comerciali pentru un program de lucru parțial, de patru sau șase ore pe zi, unde veniturile nete variază între 1.500 și 2.400 de lei, conform Economica.net. Pe lângă salariu, angajații beneficiază de tichete de masă în valoare de 40 de lei pe zi, 22 de zile de concediu anual și o reducere de 15% la achiziția produselor din magazin.

Pentru punctele de lucru din Arad și Moșnița Nouă, sunt disponibile posturi de manager adjunct, cu salarii nete cuprinse între 4.200 și 4.600 de lei lunar. Candidații ideali pentru acest post trebuie să aibă minim doi ani de experiență în coordonare, cel puțin studii liceale încheiate, cunoștințe de limba engleză, precum și disponibilitatea de a lucra în ture și în weekend.

De asemenea, Action recrutează manageri de magazin, oferind salarii nete între 6.000 și 6.200 de lei la Moșnița Nouă, respectiv între 6.000 și 6.500 de lei în Bacău. Această poziție necesită o experiență minimă de trei ani în managementul echipelor, preferabil în retail.

Istoria magazinelor Action în Europa

Fondat în 1993 în micul oraș Enkhuizen, din Olanda, primul magazin a fost gândit ca un spațiu simplu, unde oamenii puteau găsi produse utile la prețuri foarte mici. De la acel moment, compania a cunoscut o creștere accelerată și s-a transformat într-un jucător-cheie pe piața europeană de retail.

Action funcționează după o filozofie care pune accent pe eficiență, costuri reduse și procese standardizate. La nivel intern, compania este ghidată de șase valori esențiale: orientarea către client, munca în echipă, simplitatea, disciplina, atenția față de costuri și respectul față de ceilalți. Aceste principii se reflectă în modul în care sunt tratați atât clienții, cât și angajații și partenerii de afaceri.

Cum s-a extins compania la nivel european

În Europa, sunt în prezent peste 3.000 de magazine în 13 țări. Extinderea rețelei este una dintre cele mai rapide din Europa.

În 2005, magazine Action au fost deschise în Belgia, iar în 2009 compania s-a extins și a deschis primul magazin din Germania. În Franța, primul magazin a fost deschis în 2012. În doar câțiva ani, compania a pătruns pe piețe noi precum Spania, Portugalia, Slovacia și Elveția.

În februarie 2024, a fost deschis primul magazin din Portugalia, iar în 2025 a urmat primul magazin din Elveția. În Italia, rețeaua a crescut rapid, ajungând la peste 150 de locații.

