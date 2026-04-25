Apelul unei mame: „Să se închidă jocurile de noroc”

O familie din Botoșani cere interzicerea jocurilor de noroc după ce un tânăr, proaspăt întors de la muncă din străinătate, a pierdut toți banii la păcănele. Episodul l-a adus pe bărbat într-o stare de depresie severă, cu gânduri suicidale, determinând-o pe mama acestuia să pornească o luptă împotriva caselor de pariuri din județ.

Irina a transmis public un mesaj prin care cere închiderea sălilor de jocuri de noroc din municipiu. Femeia spune că băiatul ei, în vârstă de 28 de ani, a muncit în Franța, însă la întoarcerea acasă a pierdut toți banii la păcănele, relatează Botoșani News.

Femeia trăiește un coșmar după ce fiul ei și-a pierdut toate economiile la aparate. Distrus de vinovăție, tânărul a ajuns în pragul sinuciderii, iar mama sa cere acum măsuri radicale pentru a salva și alte vieți de la acest blestem.

Bărbatul a cedat psihic și, în culmea disperării, a încercat să-și pună capăt zilelor. Tragedia a fost completată de plecarea soției, care a decis să-l părăsească și să ia copilul cu ea. Distrusă de suferința fiului său, mama acestuia face un apel disperat: „Mi-aș dori din tot sufletul să se închidă jocurile de noroc în acest județ.”

„Am și eu un băiat de 28 de ani, care a fost în Franța la muncă, a câștigat bani frumoși, 4.000 euro, dar din păcate i-a perdut la păcănele. Și a vrut să-și ia viața, l-a lăsat nevasta, a rămas și fără copil. Eu, ca părinte de băieți, chiar mi-aș dori să se închidă jocurile de noroc”, a mărturisit femeia.

În Botoșani sunt 531 de aparate de joc

Primăria Botoșani a organizat vineri o dezbatere pe marginea proiectului ce vizează jocurile de noroc, aducând la masa discuțiilor propuneri de limitare a acestui fenomen la nivel municipal.

Orașul numără nu mai puțin de 87 de săli și un total de 531 de aparate, depășind oficial media națională raportată la densitatea populației. Cifrele descriu o realitate îngrijorătoare pentru comunitatea locală.

Dacă ai gânduri suicidale sau cineva apropiat trece printr-o astfel de criză, poți apela unul dintre următoarele numere de telefon:

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară puteţi contacta Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00 la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic puteți contacta hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă nonstop. În cazul în care simți că sinuciderea este iminentă, apelează de urgență 112.



