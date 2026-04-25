Apelul unei mame: „Să se închidă jocurile de noroc”

O familie din Botoșani cere interzicerea jocurilor de noroc după ce un tânăr, proaspăt întors de la muncă din străinătate, a pierdut toți banii la păcănele. Episodul l-a adus pe bărbat într-o stare de depresie severă, cu gânduri suicidale, determinând-o pe mama acestuia să pornească o luptă împotriva caselor de pariuri din județ.

Irina a transmis public un mesaj prin care cere închiderea sălilor de jocuri de noroc din municipiu. Femeia spune că băiatul ei, în vârstă de 28 de ani, a muncit în Franța, însă la întoarcerea acasă a pierdut toți banii la păcănele, relatează Botoșani News.

Femeia trăiește un coșmar după ce fiul ei și-a pierdut toate economiile la aparate. Distrus de vinovăție, tânărul a ajuns în pragul sinuciderii, iar mama sa cere acum măsuri radicale pentru a salva și alte vieți de la acest blestem.

Bărbatul a cedat psihic și, în culmea disperării, a încercat să-și pună capăt zilelor. Tragedia a fost completată de plecarea soției, care a decis să-l părăsească și să ia copilul cu ea. Distrusă de suferința fiului său, mama acestuia face un apel disperat: „Mi-aș dori din tot sufletul să se închidă jocurile de noroc în acest județ.”

Am și eu un băiat de 28 de ani, care a fost în Franța la muncă, a câștigat bani frumoși, 4.000 euro, dar din păcate i-a perdut la păcănele. Și a vrut să-și ia viața, l-a lăsat nevasta, a rămas și fără copil. Eu, ca părinte de băieți, chiar mi-aș dori să se închidă jocurile de noroc”, a mărturisit femeia.

În Botoșani sunt 531 de aparate de joc

Primăria Botoșani a organizat vineri o dezbatere pe marginea proiectului ce vizează jocurile de noroc, aducând la masa discuțiilor propuneri de limitare a acestui fenomen la nivel municipal.

Orașul numără nu mai puțin de 87 de săli și un total de 531 de aparate, depășind oficial media națională raportată la densitatea populației. Cifrele descriu o realitate îngrijorătoare pentru comunitatea locală.

Dacă ai gânduri suicidale sau cineva apropiat trece printr-o astfel de criză, poți apela unul dintre următoarele numere de telefon:

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară puteţi contacta Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00 la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro. 

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic puteți contacta hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă nonstop. În cazul în care simți că sinuciderea este iminentă, apelează de urgență 112.

MApN explică de ce avioanele Eurofighter nu au doborât drona rusească Geran-2 cu explozibil căzută în Galați, deși piloții au primit permisiunea

Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Libertateapentrufemei.ro
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Alertă astrală pentru mâine! Nicoleta Svârlefus anunță ziua care poate schimba tot: 26 aprilie! Uranus lovește puternic și rescrie regulile jocului! Ce zodii vor avea de suferit
Avantaje.ro
Alertă astrală pentru mâine! Nicoleta Svârlefus anunță ziua care poate schimba tot: 26 aprilie! Uranus lovește puternic și rescrie regulile jocului! Ce zodii vor avea de suferit
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Ion Gheorghe Maurer, Mihai Roller și Matei Socor ar putea fi excluși din Academia Română. Noul președinte, Marius Andruh, deschide dosarul membrilor care au slujit comunismul
Adevarul.ro
Ion Gheorghe Maurer, Mihai Roller și Matei Socor ar putea fi excluși din Academia Română. Noul președinte, Marius Andruh, deschide dosarul membrilor care au slujit comunismul
Alex Chipciu, scandal cu un fost angajat de la CFR Cluj: „Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?”. Video exclusiv
Fanatik.ro
Alex Chipciu, scandal cu un fost angajat de la CFR Cluj: „Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?”. Video exclusiv
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Danciu, dat afară din „Casa Iubirii”, după ce a fost prins că a încălcat regulamentul
Stiri Mondene 25 apr.
Danciu, dat afară din „Casa Iubirii”, după ce a fost prins că a încălcat regulamentul
Transformarea concurenților de la „Survivor România” 2026 înainte de Unificare. Au visat la momentul acesta luni întregi
Stiri Mondene 25 apr.
Transformarea concurenților de la „Survivor România” 2026 înainte de Unificare. Au visat la momentul acesta luni întregi
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
TVMania.ro
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
Moarte şocantă a unei fetiţe de 2 ani din Constanţa. Ce spun vecinii părinţilor: "Ştiu de o mică neatenţie"
ObservatorNews.ro
Moarte şocantă a unei fetiţe de 2 ani din Constanţa. Ce spun vecinii părinţilor: "Ştiu de o mică neatenţie"
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
GSP.ro
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
GSP.ro
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
Barcelona: fiecare apartament de închiriat atrage 450 de persoane interesate
Mediafax.ro
Barcelona: fiecare apartament de închiriat atrage 450 de persoane interesate
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Mediafax.ro
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Daniela, o româncă din Dolj, a dispărut în Italia. Sora ei nu reușește să dea de ea de aproape un an
KanalD.ro
Daniela, o româncă din Dolj, a dispărut în Italia. Sora ei nu reușește să dea de ea de aproape un an

Nicușor Dan, după ce drona căzută în Galați a fost detonată: „Sprijinul acordat Ucrainei după războiul declanșat de Rusia, o decizie corectă”
Politică 25 apr.
Nicușor Dan, după ce drona căzută în Galați a fost detonată: „Sprijinul acordat Ucrainei după războiul declanșat de Rusia, o decizie corectă”
Ilie Bolojan anunță măsurile după ce drona rusească Geran-2 cu explozibil a căzut în Galați
Politică 25 apr.
Ilie Bolojan anunță măsurile după ce drona rusească Geran-2 cu explozibil a căzut în Galați
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Simona Halep, mesaj emoționant după retragere. Turneul pe care o să-l poarte mereu în suflet
Fanatik.ro
Simona Halep, mesaj emoționant după retragere. Turneul pe care o să-l poarte mereu în suflet
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal