Tragedie în Spania: minoră de 13 ani și tânăr român de 20 de ani, morți lângă un bloc în construcție

Doi tineri au murit în noaptea de vineri spre sâmbătă la Logroño, un oraș din provincia spaniolă La Rioja, după ce au căzut de pe acoperișul unui imobil aflat în construcție.

Victimele sunt un tânăr de 20 de ani, cetățean român, domiciliat în capitala regiunii La Rioja, și o minoră de 13 ani, rezidentă în localitatea Villamediana de Iregua.

Deși ancheta este în continuare în desfășurare, Poliția Națională a exclus încă de la început existența unor semne de violență și indică un gest voluntar.

S-ar fi aruncat împreună în gol

Tragedia a avut loc puțin după ora 23.30 și s-a desfășurat în doar câteva minute.

O dubă a intrat pe strada Marqués de Larios și s-a izbit violent de gardurile de protecție ale șantierului, distrugându-le și proiectându-le pe carosabil.

Odată pătrunși în incintă, cei doi au coborât din vehicul fără a opri motorul sau luminile, lăsând inclusiv ușile deschise. Au intrat în clădirea aflată în construcție, au urcat pe scări până la etajele superioare, de unde s-ar fi aruncat împreună în gol.

Românul și fata de 13 ani, filmați de camere înainte de tragedie

Impactul a declanșat sistemul de alarmă al șantierului, care a transmis imediat o alertă Poliției Naționale.

De asemenea, mișcările celor doi au fost surprinse de camerele de supraveghere. Imaginile, de o calitate redusă și iluminate doar de farurile furgonetei, îi arată pe tânăr intrând primul în clădire, urmat de minoră.

Un responsabil al șantierului a alertat un superior care locuiește în apropiere.

„Când am primit alarma că se află cineva în interiorul șantierului, ne-am deplasat la fața locului. Am văzut furgoneta cu luminile aprinse, motorul pornit și ușile deschise, iar puțin mai încolo am găsit cele două trupuri pe pământ”, au declarat reprezentanți ai companiei Coblansa.

O patrulă de poliție, alertată simultan, a ajuns aproape în același timp și a preluat ancheta.

Familia o dăduse dispărută pe fată cu doar câteva ore înainte

La locul tragediei au intervenit echipaje ale Serviciului de Sănătate din La Rioja, care nu au mai putut face nimic pentru a salva viețile celor doi tineri. Serviciile funerare au transportat trupurile la Institutul de Medicină Legală din Logroño, unde urmează să fie efectuată autopsia.

Cu câteva ore înainte de tragedie, familia minorei depusese o plângere pentru dispariție, după ce fata plecase împreună cu tânărul și nu se mai întorsese acasă. Potrivit surselor La Rioja, între cei doi exista o relație sentimentală, dezaprobată de familia fetei din cauza diferenței de vârstă.

Ancheta poliției rămâne deschisă pentru a clarifica circumstanțele exacte ale producerii tragediei, însă autoritățile exclud implicarea altor persoane.

Un caz similar a avut loc și în România, cu doar câteva zile în urmă. Doi minori din Tulcea, o fată de 14 ani și un băiat de 15 ani, au murit împreună după ce s-au aruncat în gol de la o înălțime de 20 de metri. Se pare că cei doi adolescenți ar fi avut o relație, iar părinții lor s-ar fi împotrivit dragostei lor.