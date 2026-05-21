Oficialul a explicat că menținerea infrastructurii actuale a sistemului implică cheltuieli anuale de aproximativ 87 de milioane de lei, chiar și în condițiile în care acesta nu funcționează la capacitate maximă.

Tanczos Barna: Sistemul costă mult, dar inacțiunea costă exagerat de mult

„Chiar dacă nu funcționează sistemul, văd că ne costă undeva la 87 de milioane de lei, dacă țin bine minte, la nivel anual doar pentru pază și asigurarea securității în aceste puncte de lansare. Este exagerat de mult”, a declarat Tanczos Barna.

Acesta a adăugat că, în cazul în care sistemul antigrindină ar avea efecte demonstrabile, costurile ar fi justificate, însă în prezent acestea ridică mari semne de întrebare.

La preluarea mandatului său, Tanczos Barna a găsit o propunere de prelungire a funcționării sistemului, însă fără progres concret.

„Avem un sistem unde gestionarea fondurilor publice și modul de acțiune a ridicat foarte multe semne de întrebare. De mai bine de un an, situația este practic nelegiferată, iar inacțiunea costă exagerat de mult”, a spus acesta.

Totodată, ministrul a subliniat că este responsabilitatea statului să ofere fermierilor un sprijin real printr-un sistem eficient.

Ministrul agriculturii propune prelungirea cu 2 ani a sistemului

În lipsa unei soluții imediate, Tanczos Barna a anunțat că va propune prelungirea funcționării sistemului pentru încă doi ani.

„Pe termen scurt, foarte scurt, nu există altă variantă decât o prelungire cu câțiva ani. În această perioadă, trebuie să abordăm, după o nouă filosofie, întreg mecanismul de intervenție și să găsim soluții eficiente”, a afirmat ministrul.

Pentru a susține această decizie, Ministerul Agriculturii a transmis deja Ministerului Finanțelor o analiză detaliată privind despăgubirile plătite în ultimii cinci ani pentru pagubele cauzate de secetă, grindină și îngheț.

„Am transmis domnului ministru Nazare o analiză completă pentru ca dânsul să aibă o imagine de ansamblu asupra impactului fiscal-financiar al fenomenelor meteorologice nefavorabile”, a explicat Tanczos Barna.

Ministrul interimar a subliniat că, în această perioadă de prelungire, este necesar ca specialiștii să analizeze și alte metode utilizate în statele Uniunii Europene.

„Specialiștii care se pricep la metode, la tehnologie, la rachete, trebuie să vină și să pună pe masă o alternativă la acest sistem care, spun unii, generează secete, iar alții spun că ne salvează de grindină”, a mai precizat Tanczos Barna.