Mai exact, 8,56% dintre elevi, adică aproximativ 12.352 de copii din cei 144.300 prezenți la proba de Matematică de la Simularea Evaluării Naționale 2026, au greșit chiar al doilea exercițiu de la Subiectul I.

Problema cerea un calcul simplu: determinarea a 50% din 26, noțiune predată încă din clasele primare.

Datele arată că aproape jumătate dintre elevii care au răspuns greșit au ales varianta „20”, semn că dificultățile apar chiar la operații elementare.

Elevii au întâmpinat probleme și la alte exerciții:

44,73% nu au rezolvat corect itemul 4 care presupunea identificarea unei necunoscute într-un calcul cu o fracție (mai exact, elevii trebuiau să calculeze cât înseamnă 4x, dacă 2x=3/2)

47,23% au greșit itemul 5, unde aveau o adunare și o scădere cu radicali.

Acestea vizau calcule cu fracții și radicali.

La nivel general, o treime dintre elevi nu au obținut nota 5 la Matematică. Cele mai multe note s-au situat între 7 și 9 (31,42%).

De asemenea, aproximativ 13.000 de elevi nu s-au prezentat la simulare.

La Subiectul al II-lea, de geometrie, peste jumătate dintre participanți au răspuns corect la toate cerințele. Doar exercițiul 4 i-a încurcat pe 42,6% dintre elevi, care nu au reușit să calculeze corect perimetrul unui triunghi.

La Subiectul al III-lea, considerat cel mai dificil, cei mai mulți elevi nu au obținut niciun punct. Mai exact, procentul celor care au primit minim un punct este în jur de 40%. Doar 15,39% din elevi au reușit să primească măcar un punct la ultimul exercițiu din Subiectul al III-lea de la Simularea Evaluării Naționale la Matematică din 2026.

Rezultatele arată lacune serioase la matematică, inclusiv la noțiuni de bază învățate în clasele mici.

În total, de 144.399 de lucrări au fost corectate la simularea Evaluării Naționale la Matematică 2026.

De asemenea, mai mult de jumătate din elevii de clasa a VIII-a nu au știut cum se scrie corect „să nu fii” la simularea Evaluării Naționale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE