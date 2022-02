Tatăl Adrianei Bahmuțeanu a murit. Mesajul emoționant transmis de aceasta: „Aș fi vrut să mai trăiești puțin”

Vedeta i-a mulțumit acestuia pentru tot ce a făcut pentru ea de-a lungul vieții. Adriana Bahmuțeanu nu a precizat însă din ce cauză acesta s-a stins părintele ei, Dumitru Toma.

„Aș fi vrut să mai trăiești puțin, să mai stăm de vorbă, să mai bem un vin, tu să faci un rebus, să ne veselim… Drum lin în Marea Trecere, dragă tată! Îți mulțumesc pentru că mi-ai dat minunatul dar care se numește Viață, pentru tot ce m-ai învățat, pentru susținere și pentru că m-ai ales să îți fiu fiică!!!

Știu că ai fost mândru de mine, de tot ceea ce am preluat de la tine – reziliența, onestitatea, curajul de a spune lucrurilor pe nume, modelul autodidact care mi-a folosit în viață! Dumnezeu să te odihnească în Marea familie eternă a Universului!”, a transmis Adriana Bahmuțeanu, pe contul de Facebook.

Cum a fost copilăria Adrianei Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu a oferit acum ceva vreme un interviu în care a vorbit despre copilăria sa, despre familia ei. „Copilăria mea a fost cu cheia de gât, cum se spune. Am crescut într-un cartier muncitoresc, în Pantelimon, unde bătăile erau la ordinea zilei, unde violența domestică era, la fel, la ordinea zilei.

Am crescut într-o familie care a avut o condiție sub medie, părinții mei nu erau bogați, dar nici de o sărăcie lucie. Ne era greu. Eu am intrat la școală la 6 ani și un pic”, a povestit vedeta în emisiunea online „În oglindă”, realizată de Mihai Ghiță.

„Mama n-a știut că învățătoarea mă bătea și mă trăgea de păr, mă bătea cu linia la palmă, decât târziu. Pe vremea aia violența nu era pedepsită ca acum. La mine în casă a fost iubire cam atât cât a fost în multe familii din România, în care era mai multă tristețe decât iubire. Nu pot să zic că am trăit într-o familie fericită și foarte iubitoare. Mama a avut foarte mare grijă de noi și ne-a iubit, și pe mine și pe sora mea. A fost și este în continuare o mamă din aceea care și-ar da și viața pentru copii. Tata avea un job mai greu. Era un fel de șef de birou la fabrică și venea foarte stresat. Era mai distant cu noi, mai sobru, mai rece. Mai critic.

Tata mi-a spus când m-am făcut mare, pe la 20 și ceva de ani, că el, de fapt, nu și-a dorit copii. El își dorea doar să se căsătorească, pentru că astea erau normele sociale. El, în sufletul lui, nu și-a dorit copii. Și-ar fi dorit să călătorească, să nu aibă obligații, să aibă o nevastă cu care să se distreze și cam atât. Cred că la un moment dat îl apăsau problemele astea, ale vieții”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu despre familia ei.

